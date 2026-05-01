五一連假首日出遊潮 國道上午9大路段易塞 專家曝這時間最好走

今天為勞動節連續假期首日，天氣好轉，出遊車潮湧現。交通部高公局表示，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端等9大路段易塞，建議西部國道南向用路人儘量中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。

高公局預估，上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局說，今天0-5時交通量為7百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）1.75倍；預估國道今天交通量為115百萬車公里。

國道今天相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，隨時注意前方動態。另今日部分地區有下雨情形，行車務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免任意變換車道，小心駕駛以確保行車安全。