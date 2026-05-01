今起全台放晴氣溫逐日飆升 周日晚鋒面+東北季風影響大雨又轉涼

勞動節連續假期首日好天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，白天東北季風逐漸減弱，天氣開始轉為穩定，全台大多呈現多雲到晴的型態。東半部與東南部仍有局部短暫陣雨，苗栗以南山區午後可能因熱力作用發展出陣雨。氣溫方面，北台灣高溫約23到25度，中南部與台東26到31度。

北部白天逐漸回暖，天氣轉為穩定的多雲到晴。廖于霆說，中部地區清晨仍有局部短暫雨，但白天陽光露臉，午後山區需留意短暫陣雨。南部大致晴朗炎熱，高溫上看31度，午後山區同樣有短暫雨的可能。東半部地區雲量較多，整天都有零星短暫陣雨，氣溫介於23到30度。澎湖、金門與馬祖多雲到晴，不過金門與馬祖清晨容易出現低雲或霧，可能影響能見度。

他說，明天東半部、東南部與恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他地區大多維持多雲到晴。各地山區都有發展雷陣雨的機會，局部地區可能出現短時較大雨勢。西半部高溫30到32度感受偏熱，東半部26到30度，雲量較多、體感相對舒適。

周日收假日，廖于霆說，白天的天氣型態與前一天相似，東半部與東南部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區容易出現雷陣雨。不過，從晚間開始，一道鋒面逐漸接近台灣並在夜間通過，東北季風同步增強。中部以北、東北部與東半部將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，局部地區可能出現較大雨勢，氣溫明顯下降。南部與東南部維持局部短暫陣雨，天氣轉趨不穩定。

廖于霆表示，鋒面通過後的下周一到下周二，東北季風持續影響台灣，北部與東半部偏涼並伴隨短暫陣雨，中南部山區也有局部雨勢。直到下周四，東北季風逐漸減弱，天氣再度回穩，各地多雲到晴，僅東半部與恆春半島仍有局部短暫陣雨。氣溫也將全面回升，高溫28到32度之間。

整體來看，雖然已經進入5月，但北方冷空氣仍活躍，廖于霆表示，台灣受鋒面帶來的降雨與降溫影響，下周一要準備雨具並注意溫度變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。