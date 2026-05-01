勞動節連假晴朗熱爆！周日晚變天 專家曝梅雨鋒面最快這時才有機會

今天勞動節連假開始，各地天氣逐漸好轉。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各地大致為多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨機會。白天溫度回升，北部、東半部高溫24至27度，中部、南部高溫28至31度或以上。

他說，明天水氣漸增多，各地雲量較為增多，大致仍是多雲到晴天氣，山區午後有短暫陣雨或雷雨機會，降雨的範圍可能比今天要廣一些，甚至大台北到東半部的局部平地午後也可能有些降雨出現，外出要留意午後的天氣變化。各地溫度逐漸偏高，北部、東半部高溫27至30度或以上，中部、南部高溫30至32度或以上。

周日收假日，吳聖宇表示，白天下一波鋒面系統逐漸靠近，鋒前西南風增強，各地大致為多雲天氣，中北部、東半部山區及局部平地有午後短暫陣雨或雷雨機會。各地溫度偏高，北部、東半部白天高溫有30至32度，中南部高溫可達32至34度，台東一帶要留意是否出現西南風過山下沉的現象。

周日晚間鋒面將抵達北台灣，他表示，並且由北往南通過。到下周一清晨，鋒面就會來到台灣東方、東南方海面，後續東北季風再度增強南下。周日晚間到下周一清晨中北部、東北部、花蓮將轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，南部及台東也有局部短暫陣雨機會，中北部地區要留意海峽或近岸可能有小範圍對流系統發展移入造成局部較大雨勢出現的機會。

下周一鋒面繼續向東遠離，吳聖宇表示，水氣仍多，陸續有華南雲雨區通過台灣上空，各地持續有短暫陣雨或局部雷雨，山區受到地形影響累積雨量可能較多。東北季風影響下，北部、東北部、花蓮一帶白天高溫24至26度，中部及台東一帶高溫27至30度，南部高溫仍有30至32度。

吳聖宇表示，下周二水氣仍多，呈現華南雲雨區持續影響的情況，各地還是一個有短暫陣雨或局部雷雨的天氣型態，山區仍有較多累積雨量出現的機會。下周三、下周四天氣將恢復較為穩定的型態，水氣減少，各地為多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨機會。

再下一次鋒面接近、通過的時間點，他說，可能落在下周五到下周六之間，屆時各地天氣會再有變化，不過影響程度還要再觀察。

5、6月為氣象署定義的梅雨季，不過，吳聖宇表示，就目前的預報資料來看，夏季西南季風還沒有那麼快建立起來，可能要等到5月第3周（18至24日）左右，在孟加拉灣到中南半島，甚至跨入到南海一帶的夏季西南季風才會漸趨明顯，後續如果有鋒面南下配合，才有機會逐漸符合比較正式的梅雨型態，詳細時間點還要再觀察。在這之前的鋒面應該都還是呈現春雨型，鋒面移動性較強，不易滯留，鋒面通過時有局部較大雨勢，但還不易有連續性的強降雨發生機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。