季天氣展望 氣象署：氣溫正常至偏高、雨量正常至偏少 聖嬰發展機率高

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，目前赤道太平洋海溫已回復正常，預測未來逐步朝向聖嬰發展的機率較高。依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，西半部有氣溫偏高，降雨偏少的特徵，不同年份對台灣的影響程度不同。

氣象署說，未來1季（5月至7月）各地平均氣溫以正常至偏高、雨量則以正常至偏少的機率較大。

「梅雨特性改變，防災不能大意」，氣象署表示，近年梅雨總量雖不變，但降雨時段更集中、短時強降雨頻率提高，災害風險與預報難度同步提升。及早完成排水疏濬與水土保持，低窪地區務必加強防範，守護家園安全。

氣候上而言，5月到6月是台灣的梅雨季節，氣象署表示，其中以5月中旬至6月中旬之強降水機會較高。鋒面影響期間常伴隨雷雨，並有出現局部性大雨或豪雨的機會。7月是夏季的開始，太平洋高壓為影響台灣的主要環流系統之一，太平洋高壓影響期間，天氣晴朗炎熱，偶有午後雷陣雨發生。同時，7月也是西北太平洋颱風開始活躍的月份，平均有3.7個颱風生成，0.8個颱風侵襲台灣。

氣象署回顧，4月上旬陸續受鋒面通過及東北季風影響，各地有雨，苗栗有局部大豪雨發生，中部山區因降雨顯著，高溫下降；中旬太平洋高壓增強，全台大多為溫暖悶熱的天氣，月中短暫受鋒面影響，北部有短暫雨及局部大雨；下旬受鋒面、華南雲雨區東移及東北季風影響期間，各地普遍有雨，西半部並有局部大雨勢發生，其他時候為多雲到晴的溫暖天氣。

氣象署說，除阿里山站氣溫正常，其餘代表站屬高溫類別，台北、新竹、台中及東吉島站平均氣溫達該站歷史同期第2名暖；雨量方面，花蓮、台東、恆春及蘭嶼站為偏少類別，其他代表站為多雨或正常類別，雨量偏多情況以西北部較為顯著。

展望未來1季，氣象署表示，模式預測東亞氣溫偏高，台灣氣溫為正常至偏高，其中7月高溫機率訊號略增；雨量方面，5月南海及菲律賓偏乾、6月東亞偏乾訊號略減、7月華南有偏濕的可能，台灣位於乾濕交界且模式預報較為分歧。

根據全球海氣環流監測資料顯示，目前赤道太平洋海溫已回復正常，預測未來逐步朝向聖嬰發展的機率較高。氣象署表示，依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，西半部有氣溫偏高，降雨偏少的特徵，不同年份對台灣的影響程度不同。

氣象署表示，結合氣象署及各國模式資料研判，未來1季各地平均氣溫以正常至偏高、雨量則以正常至偏少的機率較大，梅雨季期間，預報不確定性較高，隨時留意氣象署所發布之最新預報資訊。

5月至7月的逐月預報如下：

5月：月初受鋒面通過及東北季風影響，各地天氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部較大雨勢發生的機率；隨後太平洋高壓增強，降雨機率下降。預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

6月：氣候上而言，6月中旬之前有受梅雨鋒面影響之機會；下旬太平洋副熱帶高壓增強，各地以穩定偏暖的天氣為主。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、60%、20%。

7月：晴朗炎熱天氣居多，午後偶有局部雷陣雨，7月也是颱風季節的開始。預測平均氣溫各地以「低於」氣候平常值的機率最小；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。