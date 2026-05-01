今晴朗舒適天氣最好 勞動節連假氣溫起伏劇烈 周末全台悶熱

音樂才女林逸欣（Shara）去年和老公Tony步入禮堂，婚禮上真摯動人的成長影片在社群引發熱議；而同樣備受矚目的，還有她選用父親林春銘研發的「薰衣草精油膏」作為婚禮伴手禮，不僅讓該產品掀起搶購風潮…

2026-04-30 18:14