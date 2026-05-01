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今晴朗舒適天氣最好 勞動節連假氣溫起伏劇烈 周末全台悶熱
勞動節連假正式開始，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，連假期間天氣大致穩定，但3天氣溫起伏相當大，務必多加留意。
今天東北風環境，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地白天舒適、夜晨涼爽，是連假最舒服的一天。明天風向轉為偏南風，氣溫大幅上升，開始感到悶熱，可達30度高溫。周日西南風環境，全台悶熱，高溫可達32度，下午至夜晚，北部、各地山區有零星雷陣雨機會，外出留意天氣變化。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，3天氣溫差異明顯，衣物適時增減，以免感冒著涼。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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