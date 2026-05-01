勞動節連假好天氣 專家：體感相當炎熱 周日晚起首波梅雨鋒面報到

五一勞動節連假登場，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，隨著冷高壓出海，今天台灣天氣逐漸轉穩，環境水氣減少、氣溫也開始明顯回升。尤其北部與宜蘭地區白天高溫，可能較前幾天高8至10度，體感相當炎熱。不過，日夜溫差仍大，可達7至9度左右，留意氣象變化資訊，適時調整穿著衣物。

他說，連假前段天氣大致為晴到多雲型態，僅午後山區及東半部有局部零星降雨機會。雨勢均不強、延時均不久，雨區範圍亦均不大。

至於何時天氣轉變，他表示，一直要到連假最後1天、周日晚間起，因為今年首波梅雨鋒面接近、通過，隨後東北季風並伴隨南下，屆時，西半部地區降雨轉趨明顯，而北部及宜蘭地區的溫度降幅亦可達6至8度，天氣變化，相當有感。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。