不斷更新／五一連假首日南向車潮湧 國道10地雷路段 清晨車禍傷亡不明

（6:00更新）

國道警方今天清晨5時23分接獲報案，國道1號南向256K過民雄，發生自小客車翻覆的交通事故。高速公路局表示，該起事故占用內線2車道，目前開放外車道通行，高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場處理，行經事故地點的駕駛朋友，切勿觀望，循序通過。

另外，高公局說，在不影響行車安全情況下，駕駛人可使用高速公路1968App推播功能，或收聽警察廣播電台（FM 93.1和FM 104.9頻道），了解最新國道交通資訊。

（5:30更新）

今天為勞動節連續假期首日，目前國道北、中、南區各區路段車流大致順暢。不過，清晨發生2起交通事故。今天清晨5時31分，在國道1號南下257K過民雄，發生3車連環撞事故，占用中線和內線車道，其中1車翻覆，傷亡不明。今天清晨4時17分，在國道3號南下南州出口，1輛自小客車自撞打橫，占用外線車道和路肩，目前拖吊車已到現場處理。

高速公路局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

至於好走時段，高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。

國道今天相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天清晨國1南向256K過民雄，發生自小客車翻覆的交通事故，該起事故占用內線2車道，目前開放外車道通行。圖／取自高速公路局﻿1968即時路況

勞動節連續假期國道相關疏導措施。圖／高速公路局﻿提供

勞動節連續假期國道相關疏導措施。圖／高速公路局﻿提供