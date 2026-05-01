勞動節連假放晴回溫 吳德榮：下周一梅雨季首波鋒面挾雷雨又降溫

今天開始勞動節連續假期，天氣好轉。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日鋒面遠離、減弱，天氣轉晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。氣溫逐日升，今天白天微熱，早晚涼，明天、周日各地白天暖熱。今天北部16至28度、中部17至31度、南部18至34度、東部18至30度。

5月進入梅雨季，他說，下周一、下周二梅雨季首波鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北台轉涼。下周三白天起至下周四鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，白天暖熱。

下周五在鋒面前暖氣團內，各地晴時多雲，熱如夏；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周六、10日受梅雨季第2波鋒面影響，天氣轉變。由於各國模式末期模擬不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。