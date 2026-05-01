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「健康幣」延後上線

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

為鼓勵民眾促進健康，衛福部原訂今年四月推出「健康幣」政策，近期傳出上路時程將往後調整，具體時間尚未宣布。衛福部國健署長沈靜芬說，健康幣設計與數位整合已逐步成形，部長石崇良於四月廿八日舉行健康幣專家諮詢會議，訂定適用對象、積分方式等重要決策。

沈靜芬說，未來將於健康存摺App內累計健康積分，第一階段以十八歲以上成人優先加入，列入健康幣積分部分，涵蓋成人預防保健、BC肝炎篩檢及癌症篩檢、疫苗注射、規律運動、填寫生活型態問卷等健康行為，目前委託學者計算兌換機制，如打一次疫苗值多少幣，而首次登入即可獲得初始點數。

沈靜芬說，健康幣是透過點數機制，鼓勵民眾預防保健，但健康幣並非單一系統，為結合現有健康存摺與「健習生 Health Go」App雙平台運作。未來民眾可在健康存摺查看累積點數，再透過Health Go參與促進健康活動。

目前兩大系統的資料介接、資安與技術整合仍在進行，此為上線延後主因之一。

「預防勝於治療」是健康促進的核心，沈靜芬說，健康幣鼓勵民眾打疫苗、做篩檢，累積點數兌換消費品，並提供各種誘因提升成人健檢及癌症篩檢率。目前已有超商、保險、運動業者表達參與意願，民眾可用點數兌換無糖飲、健康餐盒或保健品優惠等，盼改變國人健康習慣。

石崇良 衛福部 健康幣

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