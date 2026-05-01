聘外籍看護家庭 喘息天數擬增加

為支持聘僱外籍看護的長照家庭，勞動部、衛福部近日研擬「家事移工雇主支持方案」，包括提高喘息及短期替代照顧服務天數、導入第三方協助調解勞資糾紛，以及減少行政負擔，讓雇主不再因忘記通報接續聘僱或帶移工定期健檢，就被開罰六萬元，此支持方案可望於今年上半年推動。

截至三月底，在台移工人數八十七萬三三四七人，家庭看護工有廿萬九四二九人。勞動部近日與衛福部研議「家事移工雇主支持方案」，目標是縮減人力空窗、增加管理支持、減少行政負擔，給長照家庭多一點支持、少一點困擾。

為減輕家庭照顧者壓力，並兼顧外籍看護休假權益，現行衛福部、勞動部共推「擴大喘息服務」，勞動部再推短期替代照顧服務，兩項服務加起來，讓聘有外看的家庭一年可有五十二天喘息額度。但有雇主反映喘息天數不足，無法因應長時間的空窗照顧，或突發的移工轉換、失聯狀況。

勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長胡欣野說，經與衛福部研議提高服務天數、放寬使用資格，將針對家中有重症患者照顧需求的雇主，或遇到移工懷孕等，會優先考慮提高使用天數上限。

再者，當家庭雇主跟移工發生勞資糾紛，雙方可能因不熟悉勞動法規、語言隔閡或各執一詞，無法順利溝通。胡欣野說，支持方案也將結合法律專業人士、通譯，導入公正第三人協調機制，協助排解紛爭。

最後支持方案也著重跨部會介接資訊，減少行政負擔、降低雇主責任。胡欣野舉例，現行規定雇主若接續聘僱移工，需在三天內完成通報，十五天未改善就開罰六萬到卅萬元，將研議雇主免通報可行性。若移工未定期健康檢查，現行規定也會罰雇主，這部分正在跟衛福部商議調整。