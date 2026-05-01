外科神刀手／蔣永孝 神經外科一把手 臨床研究雙刀流

台北醫學大學台北神經醫學中心院長蔣永孝攤開雙手，從指間到手掌可見長年使用手術器械留下的痕跡。除了中指外，其餘手指關節間布滿厚繭，虎口下的肌肉異常發達，他笑說：「每位外科醫師的手，大概都是這個樣子。」這是行醫超過40年、執行逾萬台腦神經與脊椎手術所累積的成果。

談及走上神經外科之路的契機，蔣永孝表示，源自於對神經科學的濃厚好奇。學生時期便常思考腦神經迴路的運作方式，在三軍總醫院擔任住院醫師期間，遇見人生重要的啟蒙恩師──台灣首位教授級神經外科醫師施純仁。施教授對住院醫師要求嚴格，不僅需全天候待命，還必須在完成臨床工作之餘，進入實驗室做研究訓練。

蔣永孝長期使用外科器械，手部長繭處。記者林澔一／攝影

學新術式 白鼠實驗3個月

當時三總設有全台首創的外科實驗室，無論住院醫師或主治醫師，皆須在實驗室中練習縫合技巧與學習新式手術方法。蔣永孝曾跟隨時任神經外科主任王有智教授，研究如何阻斷臂神經叢損傷後的頑固性疼痛，實驗以白鼠為對象，由於臂神經叢在脊髓神經入口處極為細小，在白鼠身上更難辨識，光是定位就耗費大量時間與精力。

「臂神經叢在脊髓入口周邊神經路徑複雜，若燒灼位置錯誤，恐導致患者全身癱瘓，因此精準度至關重要。」蔣永孝指出，當時他每周跟隨老師反覆學習尋找白鼠的神經叢入口，歷時近3個月，終於熟練掌握相關技術。此外，神外住院醫師還需接受放射科、病理科等跨領域訓練，讓他深刻理解神經外科疾病的複雜性，體認醫師須持續在未知探索。這段經歷，也讓他更熱愛神經外科。

回憶第一年住院醫師時執行的首台手術，是進行乳房皮下腫瘤切除。經過扎實訓練，他擔心的並非手術技巧本身，而是站在身後的「評審」，也就是他的指導老師與刷手護理師的觀察，因為只要動作稍有不流暢，就可能被認為不適合外科。所幸手術順利完成，也獲得護理師的肯定。

腦與脊椎手術 累積上萬台

從三軍總醫院轉至台北醫學大學附設醫院，並接任北醫大台北神經醫學中心院長，蔣永孝累積了上萬台腦部與脊椎手術經驗。他並無特別偏好的手術類型，因為神經外科的每台手術都充滿挑戰，且手術技術每10年便有重大變革。 台北神經醫學中心院長蔣永孝。記者林澔一／攝影

「過去需大範圍開顱或脊椎切開，現在以精準微創手術為主。」蔣永孝指出，如今腦血管動脈瘤多可透過血管內導管進行栓塞治療，大幅降低侵入性。以往仰賴醫師肉眼與經驗判斷，現在則結合手術顯微鏡、螢光顯影與三維電腦導航，使病灶清晰可見。

蔣永孝說，現代外科醫師不僅要具備手術能力，更需有發現問題與解決問題的能力。如同過去三總外科實驗室及現今台北神經醫學中心的運作模式，都是將臨床問題帶入研究，再將研究成果回饋臨床，真正解決病人需求。

AI 可能全面改變醫療樣貌

近年外科人力流失的現象，蔣永孝認為，醫療環境不斷變遷，難以左右年輕世代的選擇，但他仍鼓勵對腦神經科學懷抱熱情與好奇的年輕人加入神經外科，這仍是一個充滿未知與發展潛力的領域。

「現代醫師必須具備運用人工智慧（AI）的能力，未來AI可能全面改變醫療樣貌。」蔣永孝表示，腦神經科學近年持續探討「腦意識」，特斯拉執行長馬斯克積極發展腦機介面技術，未來甚至可能將人類意識透過量子電腦儲存於數位系統中，帶來不同形式的延續生命可能性。

現今許多因腦神經疾病導致的功能障礙，已能透過電子科技改善，例如電子耳、電子眼、腦機介面、機械手臂以及深腦刺激術等，均已逐步應用於臨床。蔣永孝說，每當看到患者因治療而恢復行動、走出醫院，便是他行醫生涯中最大的成就與回饋。

蔣永孝 ●年齡：68歲 ●現任： 台北神經醫學中心院長 ●紀錄： 1988年研發脊椎經椎莖內固定手術 1997年研發脊椎椎間支架融合手術 2004年研發微創脊椎手術 2010年研發千斤頂治療骨鬆性脊椎骨折 ●手術次數：脊椎神經減壓手術、脊椎融合術與非融合術、脊椎微創手術等，合計超過一萬多台刀 ●手掌長寬：20X20公分(東方成年男性18×18公分)