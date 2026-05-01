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工會：緩衝期太寬裕 背棄總統政見

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導

衛福部長石崇良承諾今年底前三班護病比入法，但設有兩年緩衝期，最快一一八年才正式實施。六大醫學中心工會昨發表聯合聲明，譴責緩衝期過於寬裕，已違背賴清德總統上任兩年入法執行的承諾，且一一八年實施形同交由下任總統、行政團隊統籌，「若此規畫為真，無疑是背棄政見、推諉卸責」。

台大、台大癌醫、成大、北榮、新光、振興共六大醫院企業工會昨發表聲明批評，三班護病比入法具有緩衝期是推諉卸責，雖然認可護病比的具體人力標準可以於「醫療機構設置標準」訂定，但不代表「醫療法」沒有修訂空間。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，衛福部應同步修訂醫療法，納入基層護理人員參與決策，及針對執法過程督導、裁罰、停業機制，與避免地方衛生局球員兼裁判等情況，應在醫療法修訂調整。

邱宇弘說，三班護病比入法，醫院雇主團體常以窒礙難行為由，向各方施壓，渲染恐慌輿論、無限推遲時程，但此已是退無可退的政策，不僅應直接入法，包括隔離病床不被計入，全月全院平均計算導致數據失真，未考量跨單位調動、護理人員休假、加班時數，導致醫院雇主為達標反讓基層負擔加重，都須儘速改正。

政府已投入百億納稅錢，支應醫院人事成本，讓目前三班護病比總體達標率接近八至九成。邱宇弘說，各項條件均已成熟穩定，不應放任醫院雇主叫板喊價拖延時程、棄病人安全風險及護理過勞負荷於不顧，呼籲衛福部拿出執行魄力，盡速提交部版草案預告修正。

對於醫院企業工會呼籲修醫療法。醫事司副司長劉玉菁說， 醫療機構設置標準、醫療法修正或訂定由醫事司負責，但三班護病比入法主要由照護司負責，將是「先決定政策方向，法規作為配合」。

劉玉菁說，三班護病比如何納入醫療機構設置標準，標準如何訂，將進行前置作業，包含預告及與各團體開會討論等，目前修法維持部長石崇良對應的修法程序，而醫療法現行規範已包含裁罰、停業機制等，且修法程序與設置標準不同，將再觀察有無調整必要。

賴清德 三班護病比 護理師

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