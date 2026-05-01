痛批空話！護病比入法兩年緩衝 護團不滿

賴清德總統就任兩年內三班護病比入法政見於下月屆滿。衛福部長石崇良日前承諾護病比入法，並要給予兩年緩衝期，最快一一八年上路，且醫界團體隨即發布聲明，提出勿提高罰則、保障總額成長率等訴求，引發護理界不滿。護理師護士公會全聯會原表態不參加五月五日由護師工會主導的陳抗活動，但昨宣布將參與陳抗，放話讓衛福部大門前「人山人海」。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，衛福部四月曾向全聯會調閱各醫院護理人力執登資料，是為評估護病比實施後的實際缺額，全聯會誤認衛福部有意推動入法，選擇不上街頭、保留談判空間，但石崇良竟未提入法時程，甚至須給予緩衝期，連已有共識的護病比人數都需再討論，簡直是「打假球、說空話」，她號召全台廿五個地方護師公會至衛福部抗議。

陳麗琴說，全聯會已做出最大讓步，甚至承擔工會壓力，卻被認為不願與基層站在一起，過去全聯會認為與政府有對談空間，加上至賴總統政見屆滿尚有時間，才決議不上街，但衛福部卻把「善良者當傻子」，五月十二日國際護師節時，陳抗活動將遍地開花，全台各地公會都會有所行動。

衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅說，石崇良部長已對外說明，將成立「醫事人力優化研議推動小組」，於六月舉行會議研議三班護病比實施日程、緩衝期等相關配套，至於護病比人數，衛福部雖規畫維持現行規範，但須由小組討論目前並無定案。

三班護病比確定入法後，醫界團體發表聲明，呼籲政府勿重罰、確保健保總額成長率逐年高於百分之五。護師全聯會表示，資方團體聲明形同要經費、耍特權、要免罰，不僅無視病人安全，更是對護理專業尊嚴二度傷害，資方團體將預算穩定性列為入法前提，形同將護理環境改善作為，當成與政府談判撥款的籌碼。

護師全聯會質疑，資方團體要求護病比入法，但不可重罰，立法意義何在？若不重罰，資方僅選擇繳交罰金，而非增加護理人力，且資方要求引入外籍護理輔助人力，更是短視近利，不思考如何挽回流失的執業護理人力，反而想引進廉價人力替代，維持經營獲利。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫界訴求引進外籍輔助人力擔任護理助手，並非取代護理師，也與三班護病比無關，並非醫院規避責任；至於健保總額成長率不低於百分之五，可讓護理人力更願意進入職場，「難道護理界反對醫療投資？」若希望醫療環境更好，應透過獎勵、輔導機制達到目的，盼藉由會議與各界交流，找出解方。