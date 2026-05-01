快訊

美股三大指數齊揚…標普500指數寫歷史新高 單月漲幅創2020年來最大

少子女化促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

腸道菌相失衡 婦飯後脹氣「罰站」2小時

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
胃脹氣通常由不良飲食習慣或攝取易產氣食物引起，也可能是腸道菌相失衡。圖／123RF
胃脹氣通常由不良飲食習慣或攝取易產氣食物引起，也可能是腸道菌相失衡。圖／123RF

現代人壓力大、飲食失衡，常發生腸胃功能障礙、消化不良等不適症狀，最常見就是脹氣，該怎麼辦？醫師建議，常起身走動散步、按摩腹部，可促進排氣。

54歲李小姐，多年來吃完飯後必須「罰站2小時」，因為她用餐後不久腹部會迅速鼓脹，一坐下腹部脹氣更明顯，半夜也常被脹氣驚醒，睡眠品質大受影響。經評估檢查後，發現是腸道菌相失衡，造成餐後腹脹與不適。

許多長期腹脹、消化不良的人，腸胃鏡檢查結果正常，但不適症狀卻持續存在。聯欣診所院長顏佐樺表示，這是因為內視鏡主要檢查潰瘍、腫瘤等結構性問題，而不少腸胃不適其實與腸道功能失衡有關，例如腸道菌相失衡、消化能力不足、腸黏膜屏障受損、腸道免疫反應過度等。

腸道被稱為人體的「第二個大腦」，除了負責消化吸收，腸道內的菌相與神經系統之間也會相互影響，參與免疫調節並影響血清素等神經傳導物質的生成。顏佐樺說，現代人飲食精緻化、壓力與作息不規律，腸道菌相失衡愈來愈常見，腹脹或消化不良可能都與腸道健康有關。

顏佐樺指出，食物在腸道內容易過度發酵，產生大量氣體，造成餐後腹脹與不適；若腸道屏障功能下降，也會使免疫系統長期處於警戒狀態，進一步影響消化功能。腸道菌相失衡症狀多樣，傳統腸胃鏡檢查不易發現，且盲目補充益生菌可能無效，建議透過檢測確認菌相類型再對症下藥。

如果只是吃完之後感到一點點飽脹感，可能只是消化道正常擴張的反應；有些食物則會產生大量氣體，例如高纖蔬果、豆製品、高澱粉食物、發酵食物、高油食物、奶製品等。若每次一吃東西就脹氣，且明顯感到不適、悶脹甚至疼痛，就要注意腸胃功能紊亂、消化系統疾病及感染等問題，建議尋求專業評估。

要維持腸道健康，顏佐樺建議，增加膳食纖維與原型食物攝取，提供腸道好菌需要的營養來源，減少過度精緻飲食與糖分，避免腸道菌叢失衡；養成規律運動、充足睡眠，幫助腸道蠕動與自律神經平衡。

脹氣

延伸閱讀

大腸癌年輕化！糞便1形狀要小心 醫揭隱藏警訊：腫瘤壓迫

懶女人注意！營養師推睡前吃3食材「內在保養」 躺平也能變美

「活下來不容易」綠蠵龜司康脊椎斷裂、滿肚魚鉤休克 獸醫師揭搶救歷程

兩個月狂瘦10公斤險昏倒 醫示警：身體啟動「省電模式」增猝死機率

相關新聞

促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

台灣少子化問題嚴峻，國發會主委葉俊顯昨透露，府院近期應會有重大宣布，相關政策不排除擴大「○到六歲國家一起養」，甚至延伸適用年齡，公布的時間不會等太久。行政院人士指出，政府非常重視少子女化議題，根據目前

痛批空話！護病比入法兩年緩衝 護團不滿

賴清德總統就任兩年內三班護病比入法政見於下月屆滿。衛福部長石崇良日前承諾護病比入法，並要給予兩年緩衝期，最快一一八年上路，且醫界團體隨即發布聲明，提出勿提高罰則、保障總額成長率等訴求，引發護理界不滿。

勞動節連假晴朗熱爆！周日晚變天 專家曝梅雨鋒面最快這時才有機會

今天勞動節連假開始，各地天氣逐漸好轉。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各地大致為多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨機會。白天溫度回升，北部、東半部高溫24至27度，

好矛盾…賴總統喊植樹 橋頭新市鎮計畫卻將毀百頃森林

總統府國家氣候變遷對策委員會昨天聚焦水治理、綠蔭倍增計畫。不過，森林城市協會、台灣樹人會等聚集總統府前陳情指出，總統高喊推動國家級都市林之際，生態豐富的高雄橋頭糖廠百頃森林卻面臨摧毀危機，呼籲賴總統公

不斷更新／五一連假首日南向車潮湧 國道10地雷路段 清晨車禍傷亡不明

今天為勞動節連續假期首日，目前國道北、中、南區各區路段車流大致順暢。不過，清晨發生2起交通事故。

勞動節連假放晴回溫 吳德榮：下周一梅雨季首波鋒面挾雷雨又降溫

今天開始勞動節連續假期，天氣好轉。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日鋒面遠離、減弱，天氣轉晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。氣溫

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。