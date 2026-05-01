健康你我他／打造乾爽潔淨環境 少吃冰品規律運動

不知從何開始，自認沒過敏體質的我，竟與過敏性鼻炎結下不解之緣。每逢天氣轉涼、濕氣加重或空氣品質不佳時，便開始頻頻打噴嚏、流鼻水、鼻塞。起初不以為意，認為只是小感冒，多喝水、多休息便能痊癒，但事與願違，症狀並沒有好轉，且逐漸影響到日常生活。

我求助醫師，確診過敏性鼻炎。既然無法避免體質上的變化，就要踏上抗敏之路，盡可能降低發作的頻率。天氣與空氣無法掌控，能做的就是在生活中，打造對自己更友善的環境。

首先，添購除濕機與空氣清淨機，維持室內乾爽潔淨；適時將寢具拿到戶外曝曬，與陽光來一場溫暖的約會，以減少塵蟎孳生。回到家後，會更換外出衣物，避免將過敏原帶入室內。

飲食方面，減少吃冰品、冷飲及偏寒性的食物，多食用具有抗發炎效果的食材，如洋蔥、蘋果、芭樂、奇異果、藍莓、秋刀魚、鯖魚等，為身體建立防護力。此外，培養規律運動習慣，讓免疫系統逐漸提升。漸漸地，我明顯感受到身體的改變，鼻過敏發作頻率減少，症狀較以往輕微。

我不喜依賴藥物，因此更著重於日常生活的調整與自我管理。或許無法徹底擺脫過敏，但透過一點一滴的努力，至少能讓症狀減輕，不再讓鼻炎牽著生活的步調走，學會與它和平共處，讓日子依然維持在自己的軌道上。