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今夏夜尖峰負載將創高 核三5月啟動安檢

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

五月開始，台灣進入夏季用電高峰，台電預估今夏夜尖峰用電量將達三八五三萬瓩，創下歷史新高，台電董事長曾文生表示，台電今年會有四部發電機組併聯供電，供電情勢可維持相對穩定，夜間備轉容量率可維持百分之七。

社會高度關注的核三廠重啟進度，台電三月底送出的核三再運轉計畫，已由核安會進行實質審查，日前已召開地方座談會，核三廠的原設計與設備供應商西屋公司五月就會啟動詳細檢查作業，預計今年底完成第一步的檢測，先掌握核三廠總體狀況後再評估後續進度。

台電昨舉行八十周年慶祝大會，賴總統以「台電女婿」、台電家族的身分參加並致詞。曾文生受訪時說明今夏電力供需評估，他說，今年用電量還是會繼續成長，估算夏季夜尖峰用電量會達到三八五三萬瓩，刷新夜尖峰用電紀錄，預估今年最高用電（尖峰負載）則達四二九四萬瓩，台電已規畫新增再生能源及超過五百萬瓩新機組陸續上線。在機組正常情況下，日尖峰備轉容量率可維持百分之十以上、夜尖峰備轉可達百分之七以上。

曾文生表示，今年總計會增加四部大型發電機組，包括台中新一、二號機，興達新二、三號機，陸續併聯發電，「今年的供電情勢對台電來講是相對穩定的狀況」。其中興達三號機已完成點火，台中二號機昨天下午也已點火。

賴清德致詞時表示，隨著ＡＩ、半導體及各類先進科技的快速發展，台灣對電力的需求將持續快速成長，期許台電接下來要積極落實推動「第二次能源轉型」、強化電網韌性，以及精進台電的專業與照顧這三項工作。

曾文生 台電 核安會 供電

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