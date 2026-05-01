橋頭新市鎮計畫挨轟毀林 高雄市府：持續與民間對話

高雄市政府都發局說明，高雄新市鎮特定區主要計畫（俗稱橋頭新市鎮計畫）一九九四年由內政部公告實施，當時行政院為紓解高雄都會區人口擁擠、解決高房價問題，。第一期開發為住商用地，第二期是目前興建中的橋頭科學園區，第三期去年啟動，總面積二一九公頃，計畫人口十七萬人。

針對橋頭糖廠綠地問題，環團多次發起搶救連署，但地方也出現反彈，橋頭區十六里里長帶領居民反制，疾呼「全力支持三期開發」。高雄市長陳其邁也多次說明，規畫、審理權責都在內政部國土署，市府希望任何開發都必須考量到整體的資源配置及生態永續發展做最好的考量。

高雄市政府指出，市府會持續與民間團體對話，並協助將意見提供給國土署參考，相信國土署會在兼顧環境永續跟橋頭地區整體發展的平衡下，做出最好的評估。

國土署昨截稿前沒回應，不過國土署過去曾表示，有關高雄新市鎮各分區土地開發過程，涉及都市景觀及自然生態部分，均會依據高雄市特定紀念樹木保護自治條例規範及配合都市設計規定辦理，包括保留在地及原生樹種等方式，以符合基地綠覆比率及整體景觀協調性。