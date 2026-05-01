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綠蔭倍增戰略 全國植樹

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統表示將透過科學評估，發動全社會共同執行綠蔭倍增戰略。圖為他昨天出席台電80周年慶祝大會。記者胡經周／攝影 胡經周
賴清德總統表示將透過科學評估，發動全社會共同執行綠蔭倍增戰略。圖為他昨天出席台電80周年慶祝大會。記者胡經周／攝影 胡經周

賴清德總統昨主持國家氣候變遷對策委員會第七次委員會議，他表示，面對一年比一年更熱的夏天，不能只靠「減碳」防守，更必須主動「調適」；未來將透過科學評估落實精準選址、建構系統化的韌性網絡，以及發動全社會的共同參與，來執行綠蔭倍增戰略。

賴總統說，「如果把氣候治理比喻成一場球賽，減碳是長期防守，但面對一年比一年更熱的夏天，我們不能只有防守，更必須主動出擊，而這個行動，就是調適。」他上個月宣布推動都市林為國家級調適計畫，環境部也在昨天會議上提出全國植樹計畫。

環境部長彭啓明說，希望未來一個人能在都市認養一棵樹，一個社區能有一個綠蔭，一公里能有一個綠帶，粗估都市既有與新植的樹，好好維護可達到一千萬棵以上，讓都市民眾可在六分鐘到達綠色生活圈，降低八度體感溫度；希望孩子們「從上學到回家都有樹蔭」，每個人「從車站出來到上班地點都有樹蔭」。

賴總統會後裁示，都市林是專業且龐大的國家調適工程，請行政院副院長鄭麗君督導、由環境部統籌，與相關部會合作，也要結合地方政府，共同將「綠蔭倍增」，納入在地治理重點項目；也請環境部廣邀專家、企業與民間團體參與，研議獎助機制，引導ＥＳＧ資源投入綠色公益，形成可持續、可擴散的社會協作模式。

氣候變遷委員會委員、國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，半導體產業協會旗下設有半導體氣候聯盟，也推動相關植樹與環境行動計畫；環境部提出綠地計畫，有助於讓企業更清楚對接政府政策，也能促進產業界將減碳、調適與社會責任具體落實在城市環境之中。

對於水治理、綠蔭倍增計畫，氣候變遷委員會委員趙家緯說，委員多給予正面肯定，但有幾名委員提醒國家不能一邊種樹、一邊開發砍樹，必須檢視現有法規是否不利保留原有樹林，而不是只提供種樹、造林的誘因。

環境部 減碳 賴清德 ESG

延伸閱讀

國家氣候變遷對策委員會 政府將推動「都市林」為國家級調適計畫

賴總統：減碳與能源已有基礎 也需氣候調適

國家氣候變遷對策委員會明登場 政府將推水治理與綠蔭倍增雙軸行動

氣候變遷委員會30日開會 聚焦水治理與綠蔭倍增

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