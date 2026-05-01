好矛盾…賴總統喊植樹 橋頭新市鎮計畫卻將毀百頃森林

總統府國家氣候變遷對策委員會昨天聚焦水治理、綠蔭倍增計畫。不過，森林城市協會、台灣樹人會等聚集總統府前陳情指出，總統高喊推動國家級都市林之際，生態豐富的高雄橋頭糖廠百頃森林卻面臨摧毀危機，呼籲賴總統公開宣示橋頭糖廠百頃森林就是「國家級都市林」，為台灣留下一座「國家級螢火蟲都市林」。

高雄橋頭新市鎮第三期開發計畫，規畫六十米道路貫穿橋頭糖廠森林，恐衝擊保育類動物棲地，民間團體、政黨、逾四千人為此連署搶救一八○公頃橋頭糖廠森林。

森林城市協會理事長莊傑任說，賴總統日前兩度宣示將推動「國家級都市林計畫」，增加氣候變遷調適韌性，昨下午召開的總統府氣候變遷委員會也報告「都市林國家調適計畫」具體政策。

他強調，團體不是反開發，而是新市鎮計畫幾乎沒有留下森林，橋頭糖廠森林是全台唯一搭捷運就可觀賞近千隻螢火蟲的都市林，有瀕危的環頸雉、糖廠百年歷史與老樹群，內政部國土署卻依一九九二年核定過時的高雄新市鎮計畫，要將如此重要的都市林變更成建地、開闢六十米道路，不只違背賴總統「國家級都市林」政策，也凸顯高雄市長陳其邁簽署「柏林城市自然公約」的荒謬。

莊傑任說，如果賴總統希望任期內完成的政績是可以看的、立刻感受得到的，「橋頭糖廠百頃森林」就是現成政績。

他也質疑，旁邊建地高達三五○○頃，根本就不缺建地，高雄市人口連續九年負成長，「廿萬人才住得滿的空城將變成中國式鬼城，還需要把一八○公頃都市林毀掉嗎？」

搶救橋頭糖廠百頃森林聯合發起人柳景文也說，在賴總統府高呼推動國家級都市林之際，橋頭糖廠百頃森林卻面臨摧毀危機，「這是非常大的政策矛盾」。