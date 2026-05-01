促進生育「0到6歲國家養」擬擴大

台灣少子化問題嚴峻，國發會主委葉俊顯昨透露，府院近期應會有重大宣布，相關政策不排除擴大「○到六歲國家一起養」，甚至延伸適用年齡，公布的時間不會等太久。行政院人士指出，政府非常重視少子女化議題，根據目前已公布的少子女化對策計畫二點○，除了生、養、教育之外，政府也會從居住、職場等共五大面向著手，持續強化支持力道，從根本面延緩少子女化現象。

據了解，部分政策走向已經陸續揭露，包括勞動部下半年將修法，擴大彈性育嬰留停的適用對象至六歲以下，隨適用年齡延長，卅天的彈性化留停天數也擬增加；此外，衛福部兒童及少年未來教育與發展帳戶也擬擴大適用對象，從原先的低收、中低收，放寬至近貧兒少，金額將依對象有不同加碼。

立法院經濟委員會昨審查國發會及所屬單位預算，立委關注國內少子化危機，由於台灣生育率持續探底，去年總生育率僅約○點六九五人，成為全球最低，人口更是連續廿六個月負成長，反觀南韓雖然同樣面臨少子化問題，但二○二四年推出延長育嬰假、企業生育補助免稅等政策，生育率止跌回升至○點七五。

民進黨立委蔡易餘表示，南韓為解決少子化危機，將育嬰假總時長從一年延長至一年半，若雙親共同請育嬰假，全薪補助由三個月增至六個月等措施，同時賦予企業義務與獎勵，台灣雖然有「○到六歲國家一起養」政策，目前仍看不出成效。

葉俊顯指出，南韓在一九九○年代初期曾出現一波小幅人口增長潮，目前該世代正進入生育年齡。他坦言，南韓在鼓勵生育方面提供的社會支持，相較之下比台灣多。

葉俊顯表示，府院已多次召開會議，國發會也持續參與協調，府院近期應會有重大宣布，有望推出一系列措施，不排除擴大「○到六歲國家一起養」，甚至可能延伸適用年齡，整體新措施方向接近南韓政策，可能是擴大男性育嬰假等，同時也將評估減輕企業負擔，讓勞工更安心請照顧假。

國發會官員表示，對於政策的加碼方向，目前行政院還在研議中，但南韓的生育率回升，行政團隊也會參考，其中適用年齡延長是肯定的方向，如歐洲國家就有到十八歲的，政策內容也會加碼，但目前行政團隊都還在討論中，尚未定案，但公布時間點絕對不會太久。

知情人士說，相關方案仍待總統府最終拍板，身兼民進黨主席的賴清德總統也已在中常會表示，近期會找立委到中央黨部開會，聽取各方對少子女化問題的意見。