以文化重構 補足公家植物園缺口

台灣的植物園多為公家營運，植物專家指出，公家植物園有其局限，私人植物園可能更有活力或做官方沒法做的事。像胖胖樹的熱帶雨林鎖定台灣有過的熱帶植物，補足公家植物園缺乏的主題，也可避免國際上以保種為名的掠奪爭議。

台北植物園前園長、農業部林業試驗所研究員董景生表示，國際植物園聯盟登記三千七百多家植物園大多屬官方，但也有近千家雖與官方合作，主要是民營。其中有些植物園因希望所存植物稀有，試圖向各國掠奪，引起是否非法取得討論。

董景生說，但像胖胖樹是以台灣人保留台灣史上曾有的植物出發，動機之一是保存文化，不會有倫理問題。如此個人創舉，比起官方單位因任期有限、計畫有時難延續，也更能貫徹理想，展現由下而上的民間草根思維。

胖胖樹一直積極跨界思考與合作，董景生認為，這是不同領域生態系統成熟到一定程度後，自然的結合翻轉，跨界在今日已成基本才能。他期待未來看到植物與更多領域的合作，展現嶄新面相，也樂見官方給像胖胖樹這樣成熟的ＩＰ更多助力。

胖胖樹接下來計畫造林，台大地理環境資源學系副教授洪廣冀說，森林面積占全台土地逾半，但民眾在漫長戒嚴時期因管制難以進入，要到民主化與解嚴後才得親山，造林則在政府近年政策下成為社區創生、年輕人創業等方式。他相信林業很快能長出新貌，「我們這一代躬逢其盛」。

胖胖樹則說，相對於早期許多植物園以人類的分類來分區，他是以自然氣候來分類。但他計畫未來在園內放入人類文化元素，讓更多人知道雨林裡也有人的活動，比如中美洲的馬雅金字塔、東南亞的佛寺。「這是『人類世』時代，你沒法排除人類影響，就該呈現這文化」。