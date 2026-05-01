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胖胖樹打造植物園 追夢型I人靠房仲耐受度變E人

聯合報／ 記者何定照／專題報導

科普作家胖胖樹獨力打造植物園，透露是靠房仲精神一路「陌生開發」，還曾贏得台積電贊助辦植物展。不過他自稱Ｉ人，是為植物園之夢才變Ｅ人，「我的夢想跟我出身不匹配，但就因為我沒那麼多資源，才得想辦法創造資源」。

他雖當房仲翌年就成專案經理，但起初其實並不順利。同事覺得「台大研究所畢業幹嘛來賣房子」，不願教他，他也做得毫無頭緒，差點被fire。

後來胖胖樹照著公司教的「開發、議價、銷售」策略，勤於「陌生開發」拜訪屋主也帶看房子，終於漸漸上手。這才了解為何當初同事不願帶他，因為確實太多「觀光客」入行沒多久就陣亡。

萌生寫書計畫後，胖胖樹繼續發揮「陌生開發」精神，連投廿多家出版社計畫案，卻都石沉大海。但他「很會自我鼓勵」，上網查發現全台有四千家出版社，再接再厲繼續投，果然不久獲青睞。

首本著作「看不見的雨林」一上市就再刷，背後也有「陌生開發」精神。胖胖樹說，當時他規定自己每天至少發五十則臉書私訊，請人分享出書訊息，最初發給認識的人，後來也給陌生人，包括時任總統蔡英文，也贏得音樂人許常德等協助。最後他共發四、五千則私訊，「沒任何資源時，時間就是我唯一資產」。

開植物園後，胖胖樹也勤於寫企畫書給企業自我推薦參訪活動等，並運用ＡＩ收集企業名單。逢被打槍，他總詢問怎樣可以符合對方需求，就像他當房仲時找房源遭拒，都會問屋主怎樣才有機會接到對方案子。「我很幸運的是第一份工作挫折忍受度要很強，每天被拒絕十次以上，久了就覺得被拒絕沒什麼」。

「日子平穩很好，事事都準備完善，但人生就不會有波瀾壯闊的時候；我追求的是比較大的夢想，就得接受不可能安穩。」胖胖樹說，他其實不活潑也不愛與人交流，但為了夢想可以當Ｅ人。提案站在對方角度想，下次成功機率就提高；天天準備好處理各種新問題，發生問題時就不再讓人恐懼。

房仲 台積電

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