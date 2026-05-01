走進胖胖樹的植物園 看見400年台灣故事

用植物說台灣故事，看見背後的人與文化。近年台灣許多植物相關寫作大放異彩，其中科普作家胖胖樹（王瑞閔）以民族植物學專業為基礎，寫書、開線上課程，乃至獨力打造熱帶雨林植物園自主營運，成功讓植物成為更多人理解台灣的媒介。

這也使胖胖樹成為植物人文領域亮眼的知識型ＩＰ。台北植物園前園長、農業部林業試驗所研究員董景生觀察，很多人是看了胖胖樹的書、聽演講深受感動，開始支持他「用熱帶雨林植物園，立體化台灣植物四百年故事」的理念，「他是很成功的ＩＰ」；台大地理環境資源學系副教授洪廣冀也說，多年前念森林系時，從沒想過將來會有學弟把森林路走到如此，「真的非常不容易」。

所有植物志業推展源於建植物園夢想，胖胖樹說，他從小愛在阿嬤的田種東種西，不久就發現熱帶植物最好種，「北回歸線經過嘉義一帶，讓台灣不少地方具熱帶雨林氣候特色。」這也讓他對不少植物原產地如亞馬遜雨林等充滿想像，早早萌生打造植物園、讓沒機會出國的小朋友一次看盡熱帶雨林植物念頭。

他對熱帶雨林植物的著迷，當然不只因為好照顧。胖胖樹說，熱帶雨林從果樹、草藥、蕨類到芳香及多肉植物等各類群都有，生物多樣性最豐沛，是世界文明發源地；台灣因獨特的地理與氣候，千百年來一直吸引各國族群攜熱帶植物前來，造就全球少見的植物多元性，也透過植物串連全世界。

然而打造植物園光是經費就門檻極高，胖胖樹說，他並非出身世家，只能從零開始。念台大森林系大三時，他開始修管理學院的課，卻發現修再多課，畢業仍只能去別人公司上班，離植物園之夢仍遠。台大森林研究所畢業後，他決定當房屋仲介，「我們這種沒背景的學生，能想到的賺錢方式就是當業務」。

放棄高薪 胖胖樹書寫植物史

五年後胖胖樹體悟，要實現夢想，還是得從夢想相關領域找藍海。當房仲，他雖在第二年就成為專案經理，還曾登Top1銷售員，存了些蒐購植物基金，精神上卻離夢想遙遠；二○一六年，他決心回本行創業做林業調查，翌年更動筆寫植物相關書籍，「我要寫得讓大家覺得植物有趣，才有機會讓更多人了解我的夢想」。

植物在日常生活中無所不在，但許多人無所感。胖胖樹開始思考，怎麼寫才能讓人感受到植物離自己很近。首本著作「看不見的雨林：福爾摩沙雨林植物誌」一新坊間植物圖鑑呈現，以歷史為經緯，訴說植物與背後人的故事。

香蕉和檳榔，是原住民數千年前從東南亞引進；曇花和雞蛋花原產拉美，是荷蘭人從菲律賓或印尼帶來；日本人引進提煉奎寧、治療瘧疾的大葉金雞納，以及治療漢生病的多種大風子樹…，明鄭清領時期華南移民、宣教士、戒嚴時期的學術及農業單位、滇緬移民華僑及新住民等，也引進諸多植物。

嶄新選題 出版第一年就六刷

嶄新選題迅速獲注目，台灣史學者翁佳音讚為難得結合自然史與人文史的植物書，還連得金鼎獎、吳大猷科普著作獎等，出版第一年就六刷。胖胖樹之後又連寫「舌尖上的東協」、「悉達多的花園—佛系熱帶植物誌」等「熱帶植物誌五部曲」，「我嘗試從各種角度寫植物，宗教的、飲食的…好觸動更多人群」。

每逢要介紹植物，他開場常問聽眾今天早餐吃什麼？「人是會先關注自己的生物，對自己有用或能產生共鳴的事物，才覺得有興趣；如果沒用，那就一定得有趣。」他小心翼翼不落入一種「科學家陷阱」，總自認所為對環境很有價值，期待他人附和倡議。「更貼近人一點，我覺得效果更好一點」。

存錢築園 嘉義中埔買萬坪地

五本著作創十五刷佳績，但這只是胖胖樹連結夢想的方式之一。「我的夢想不是寫書，那只是知識傳遞。但植物有趣，在於它是實體。」二○二四年，他在嘉義中埔買了一萬坪廢棄檳榔園，實踐熱帶雨林植物園之夢，去年中起試營運。「我再怎麼描述榴槤多臭、鳳梨多好吃，不如讓你吃一次，否則你沒法想像」。

來到山谷裡偌大植物園，胖胖樹指著面前闊葉林、遠方山頭，豪氣說「都是我們的」。籬笆內植物區栽種，他一一數說：「這是西印度群島、中美洲、巴西東南沿海、亞馬遜…將來都要種去外面。」共兩千種植物園區，每月雖只開放兩天，天天有人私下預約導覽或客製化參訪，至今累積八百名遊客。

如此成果靠的是社群媒體等多方推廣行銷，包括學拍短影音。胖胖樹說，一般人對認識植物的需求力度沒那麼大，參觀植物園更算不上剛性需求，他只能秉持寫書時的原則，盡量讓大家覺得有趣。「有趣，你就有機會接觸到更多人」。

多元經營 造林公司地方創生

營運植物園的龐大經費，則來自多方收入支撐。胖胖樹說，除了林業調查公司所得，園區門票與客製化參訪、自辦植物與文化培訓課及走讀活動等，以及與不同商家合作推出用植物元素開發的手帳、精油瓶、能量棒等，都多少挹注園區。去年開辦的「台灣植物故事四百年」線上課程，更吸引近一千三百名學員。

今年，胖胖樹在繼林業調查公司、做植物園的環境教育公司，又成立造林公司，要與周遭閒置檳榔園老農合作申請政府的獎勵造林計畫，也期盼與需要ＥＳＧ相關認證等的企業合作。從最初當房仲，到做上游的調查到下游的造林，以及寫書、創植物園到線上課程乃至周邊商品，胖胖樹說，很多人會覺得彼此無關，但他很清楚一切環環相扣，核心都是植物園。

一路走來，他也發現成立植物園前未預期的美好效應。胖胖樹說，他最初起心動念只是要保護這些植物，告訴大家它們和台灣的故事，愈做愈發現更多優點：綠化減碳、提供野生動物棲息環境，如今還能串連造林、有益地方創生。「當它實現這麼多價值，你就會更覺得，這是一條值得走的路」。