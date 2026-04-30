北美館「物質世界」展 商品到灰塵堆砌生活思辨

從琳瑯滿目的商品到無所不在的灰塵，北美館明天起推出新展「物質世界」，自館內典藏品出發，探討物件、物質如何影響人們生活，走進展間入口如步入超市，以生活視角展開思辨。

「物質世界」展包含油畫、攝影、錄像、現成物、複合媒材與立體裝置等共87件/組作品，最早自藝術家何德來1936年的油畫至今，創作年代跨越90年，更展出多件入藏後首次展出的典藏作品，今天舉行媒體預展。

台北市立美術館副館長許元齡表示，展覽要探討的就是人們日常所處世界，自1970年代起學界開始討論消費社會意義，物件是由人類所發明，但同時也改變人類，改變人們感知與生活方式，在展間可見許多像是商場或是家裡可見物件，容易讓人投入其中，或讓人有會心一笑的幽默感。

展覽由北美館助理研究員馮馨策劃，她表示，展件橫跨年代不同，也希望以此回望這些藝術作品的時代背景。如展中有首次於1998年台北雙年展展出、並被典藏的日本藝術家日下淳一作品「超越認同」，展中也試圖重現作品首次被展出情境。

步入展覽入口可見2座擺滿醬油、海綿、洗衣精等常見商品的不鏽鋼層架，來自藝術家李明學作品「溢出的記憶」，他在不同層架中擺放顏色雷同的商品，但細看就會發現是不同品牌，以此讓觀眾感受到商品的組成如何進一步構成消費慾望。

李明學說，作品靈感源自於他的生活經驗，有天他為了要買鳳梨罐頭到了超市，卻在恍惚中不太確定這份慾望的動機，消費是基於「想要某件東西」而產生，足見物品或是商品本身便能驅使人們改變行為、產生慾望。

除典藏作品外，展覽也包含3件全新委託製作，其一為藝術家湯雅雯的新作「揚起」，她採集乾衣機中的棉絮與北美館的灰塵，轉化為藝術裝置，隨展間日光變化與空氣流動展現不同樣貌，她說，希望讓灰塵與陽光成為主角，放下乾淨、整潔的意識，顯現出這些生活中細小的東西。

「物質世界」展明天起至8月16日於台北市立美術館2樓展覽室展出。