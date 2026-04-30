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勞工董事遭爆占用宿舍、詐領加給80萬 台鐵給2條路選

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，未來恐面臨免職或停職處分。聯合報系資料照
台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，未來恐面臨免職或停職處分。聯合報系資料照

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵董事長鄭光遠受訪時表示，已完成部分調查，政風會按照程序呈報；據了解，吳長智將面臨免職或停職處分。

吳長智日前遭爆，利用工會職權耍特權，平日請公假、假日開車賺加班費，單身未有子女卻能申請到花蓮宿舍並享有車位，反而離鄉背井的員工申請不到宿舍，甚至長期未執行「便乘乘務」工作，卻每月能領取約6000元加給長達10年，累計詐領金額達近80萬元。

台鐵產工昨前往北檢控訴，並呼籲台鐵公司應要求吳長智立即搬離宿舍，並以居住地周邊租屋市價金額，向其追償違法占用房租、相關使用損耗費用、違法車棚拆除費用，以及連帶徹查全台宿舍違法租用狀況，落實宿舍租用公平性。

此外，產工也建議台鐵企業工會，應召開監事會查帳，檢查吳長智任職秘書期間是否有挪用工會會費私用情形，並應召開臨時代表大會，決議吳長智受調查期間應停權，若調查屬實則除名。

台鐵董事長鄭光遠昨受訪時表示，此事件內部已完成一部分調查程序，政風會按照程序呈報。

知情人士今透露，吳長智4月26日飛往福岡參加台鐵模範勞工旅遊，今天下午1時45分才返台，返台後，吳長智低調直奔台鐵企業工會辦公室；據了解，董事長鄭光遠給吳「免職」或「停職」2選項，

知情人士指出，吳長智若接受前者將被記2大過免職，若選擇後者，將停職至調查結束，並視調查結果進行處分，停職期間仍可領二分之一本俸。

台鐵 工會 宿舍

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