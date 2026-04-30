賴總統推「調適」對抗氣候變遷 綠色和平：不可輕忽減碳防守

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議，以「調適」定調為氣候治理的主動戰略。對此，綠色和平表示認同，但建議主動出擊調適之外，也不可輕忽減碳的防守根本，呼籲將再生能源提升視為國防關鍵一環，儘速提出2030年的再生能源路徑圖，提高台灣的能源自主性。

賴清德總統今開場致詞表示，面對一年比一年更熱的夏天，不能只靠「減碳」防守，更必須主動出擊「調適」；未來將透過科學評估落實精準選址、建構系統化的韌性網絡，以及發動全社會的共同參與，來執行綠蔭倍增戰略。

對於調適政策，綠色和平則表示認同，並強調「調適」必須建立在科學數據的真實性， 以及「以人為本」的實踐上，也呼籲政府在主動出擊「調適」之外，也不可以輕忽「減碳」防守的根本，應將再生能源提升至國防與能源自主的高度。

綠色和平表示，台灣目前的再生能源目標連年未達標，當前國際地緣政治不穩，顯現台灣能源進口依賴度過高，達95%以上。 若持續仰賴化石燃料，將無法達成2050年淨零目標，呼籲政府，應將再生能源提升為國防關鍵的一環，儘速提出2030年的再生能源路徑圖，提高台灣的能源自主性，讓台灣在氣候治理中落實堅定的「防守」，掌握真正的治理主動權。

對於調適政策，綠色和平建議數據必須「符合真實並與真實狀況」，以大安森林公園為例，官方COOL MAP雖將其列為涼適點，但根據綠色和平去年現地實測，發現實際溫度與鄰近監測站落差竟高達6.9°C，且兒童因身高接近地表，實測黑球溫度比成人高度高出近3°C，顯示現有官方數據，與民眾真實體感存在嚴重落差。政府應修正政策中的科學數據漏洞，以「使用者的真實體感」為準，才能讓綠蔭真正發揮降溫效益。

綠色平和指出，氣候治理必須落實「以人為本」的精神，將「民眾參與」納入衡量地方治理績效的關鍵指標，政府資源應優先投注於缺乏天然遮蔽、街道環境惡劣的高風險老舊社區，實踐氣候調適治理政策。