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勞動節連假首日 國道10路段恐壅塞

中央社／ 台北30日電

勞動節連假明天展開，高公局預估，明天國道壅塞路段包括國1南向高架機場系統-楊梅端等10路段。

明天是勞動節連假第1天，交通部高速公路局發布新聞稿表示，西部國道路網於今天下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向東湖至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、高架堤頂至環北、北向內壢至林口；國3南向木柵至中和；國10西向仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。

高公局指出，截至下午5時，國道交通量為68.7百萬車公里，預估今天交通量為106百萬車公里。

明天是勞動節連續假期首日，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局指出，預判明天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發。

相關疏導措施，包括凌晨0時到中午12時國5石碇、坪林及清晨5時到中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，以及單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

新竹 中和 林口

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