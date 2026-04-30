三班護病比入法僅修醫療機構設置標準 醫事司回應這樣說

三班護病比預計今年入法，不過並非入母法「醫療法」，以衛福部主導修正的「醫療機構設置標準」訂定。6大醫院工會今表示，修訂醫療機構設置標準且設定2至3年緩衝期，又僅修訂子法，但母法也並非沒有討論空間。衛福部醫事司回應，此次修法由護理及健康照護司掌握護理人力，提供獎勵方法及金額，待定案後，其後端為協助修正醫療機構設置標準，因醫療法修法程序與設置標準不同，將看後續有無調整必要。

衛福部將於「醫院設置標準」納入三班護病比，衛福部長石崇良稱不必修訂母法「醫療法」。醫院工會認為，護病比具體人力標準可在「醫院設置標準」訂定，但不代表修訂「醫療法」沒有討論空間，也應考慮同步修訂，納入基層護理人員參與決策，執法過程督導、裁罰、停業機制，及避免地方衛生局球員兼裁判等情況。

醫事司副司長劉玉菁表示，雖然「醫療機構設置標準」跟「醫療法」修正或訂定是由醫事司負責，但「三班護病比入法」規畫則由照護司負責，將是「先決定政策方向，法規再作為配合」。

劉玉菁說，三班護病比如何納入醫療機構設置標準，標準又如何訂，將先進行前置作業，包含預告及與各團體開會討論等，以協助修訂醫療機構設置標準，由於醫療法現行規範也包含裁罰、停業機制等，目前修法仍維持部長石崇良所對應的修法程序。