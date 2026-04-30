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勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

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勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天鋒面遠離，各地天氣變得穩定，溫度也回升，好天氣將持續到周日白天。聯合報系資料照
明天鋒面遠離，各地天氣變得穩定，溫度也回升，好天氣將持續到周日白天。聯合報系資料照

明天鋒面遠離，各地天氣變得穩定，溫度也回升，中央氣象署預報員張承傳表示，好天氣持續到周日白天，周日晚間開始半天，受到今年首波梅雨風面及東北季風影響，各地都有降雨機率，尤其中部以北要留意較大雨勢，北東溫度再下降。

張承傳說，鋒面遠離，今晚至明（5月1日）清晨水氣也逐漸減少，明天白天各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星降雨，午後苗栗以南也有短暫降雨。

周六、周日（5月2、3日）白天各地為多雲到晴的好天氣，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，周六午後降雨範圍擴大，各地山區有局部短暫雷陣雨，周日除了各地山區，大台北、東北部平地也有局部短暫雷陣雨。

周日晚間明顯變天，周日至下周一（5月4日）鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北有較大雨勢。

下周二（5月6日）受到華南雲雨區東移影響，北部、東半、中南部山區有短暫陣雨，中南部平地有局部短暫陣雨。

下周三、下周四（5月7、8日）水氣減少，各地恢復穩定的天氣，西半部大致為多雲到晴，僅東半部、恆春半島不定時有短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

溫度部分，明天清晨中部以北、東北部低溫19、20度，白天氣溫回升，桃園以北、宜花高溫回升到23至25度，其他地區26至31度。

周日各地高溫可達30至33度；下周一、二東北季風增強，北部、東北部高溫再降至25度，中南部溫度變化不大，高溫仍上看29至30度；下周三至下周四東北季風減弱，北部高溫又回升至28度。

張承傳表示，5月開始就進入梅雨季，因此明天鋒面可算是今年首波梅雨鋒面，但目前算是「移動性鋒面」，只會停留一至兩天，影響時間較短；5月中旬至6月中旬通過的鋒面為「滯留性鋒面」，停留在台灣上空時間較久，有較長時間對流，影響也較大。

晚間起水氣減少，明天起到5月3日白天天氣穩定，各地多雲到晴為主。圖／取自氣象署
晚間起水氣減少，明天起到5月3日白天天氣穩定，各地多雲到晴為主。圖／取自氣象署

氣象署 東北季風 苗栗 勞動節

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