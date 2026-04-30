護師全聯會批護病比入法打假球 衛福部：時程、比率待推動小組討論

賴清德總統提出就任兩年內護病比入法，政見將於下月屆滿。衛福部長石崇良日前於立法院承諾護病比入法，卻未提出明確時程，加上醫界團體隨即發布聲明，提出勿提高罰則、保障總額成長率等訴求，引發護理界反彈。原先表態不參加5月5日護師工會主導陳抗活動的護理師護士公會全聯會，今宣布將參與陳抗，且放話將讓衛福部大門前「人山人海」。

護師全聯會理事長陳麗琴說，衛福部4月曾向全聯會調閱各醫院護理人力執登資料，稱為評估護病比實施後實際缺額，這讓全聯會誤認衛福部有意推動入法，選擇不上街頭、保留談判空間，孰料，石崇良部長於立法院說法，竟未提入法時程，連已有共識的護病比數字都需再行討論，簡直是「打假球、說空話」，為此，她已動員全台25家地方護師公會，5月5日至衛福部門口陳抗。

衛福部照護司副司長陳青梅說，石崇良部長已對外說明，將成立「醫事人力優化研議推動小組」，於6月部長自世界衛生大會（WHA）返國後舉行會議，研議三班護病比實施日程、緩衝期相關配套。至於護病比比率，衛福部雖規畫維持現行比率入法，但也須由小組討論，目前並無定案。

護師全聯會另對前述推動小組組成提出擔憂。陳麗琴說，她雖已被徵詢進入小組，但目前其他小組成員仍不明，若其餘成員都是醫界代表，甚至7大醫界團體全數納入，護理界意見恐無法充分表達，表決時也有公平性疑慮。

陳青梅指出，推動小組組成將廣邀相關團體，實際組成成員尚無定案，但行政作業上一定會兼顧「衡平性」，建議外界不必預先擔心；該小組討論重點，除三班護病比實施時程外，也包括相關配套，均需討論後才會定案。