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護病比入法醫院團體籲保障總額成長率 護師全聯會批：護理環境當籌碼

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護理師護士公會全聯會發布聲明痛批，資方團體向政府要經費、耍特權、要免罰，不僅無視病人安全，更是對護理專業尊嚴二度傷害。本報資料照片。
護理師護士公會全聯會發布聲明痛批，資方團體向政府要經費、耍特權、要免罰，不僅無視病人安全，更是對護理專業尊嚴二度傷害。本報資料照片。

衛福部長石崇良昨天在立法院承諾三班護病比年底前入法，隨後七大醫界團體發布聲明，盼政府勿提高罰則，同時呼籲落實科技協作工具，並引進外籍輔助人力。對此，護理師護士公會全聯會發布聲明痛批，資方團體向政府要經費、耍特權、要免罰，不僅無視病人安全，更是對護理專業尊嚴二度傷害。醫界則回應，護理團體對醫界提議有所誤解，盼能藉由會議充分交換意見，找出解方。

聲明指出，資方團體坐享近年總額成長率5.5%，卻仍要求未來總額成長率年年維持5%，在未展現具體改革成果前，便先向衛福部討價還價，甚至要求將預算穩定性作為入法前提，形同將護理環境改善作為與政府談判撥款籌碼；針對醫界團體要求緩衝期、免罰鍰，全聯會質疑若三班護病比入法，做不到卻不用罰，「立法意義何在？」若不採重罰，資方永遠選擇繳交罰金，而非增加人力。

七大醫界團體所提外籍輔助人力，也令護理界大幅反彈。全聯會指出，此舉簡直是「短視近利」作為，台灣不缺護理人才，缺的是合理勞動條件，資方不思考如何優化待遇挽回流失執業人力，反而想引進廉價人力替代，為時期經營獲利；針對資方主張導入人工智慧系統，可調降護病比，全聯會認為科技是用來減輕行政負擔，而非讓資方「合法減少人力配置」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，我國勞工對擔任護理助理員意願既雕引進外籍輔助人力是希望照護更完整，為「權責照顧」配套之一，是擔任護理助手，而非取代護理師，也與「三班護病比」無關，並非醫院規避責任；至於健保總額成長率，若不低於5%可讓護理人力更有意願進入職場，讓三班護病比水到渠成，「難道護理界反對醫療投資？」

至於緩衝免罰，洪子仁質疑，立法是為了懲罰醫療機構，還是希望醫療環境更好？若希望環境更好，應透過獎勵、輔導機制達到目的，法律是手段而非目的，入法後住院品質提升、護理負擔下降才是終極目標，且絕大多數醫院都站在良性立場，希望護理環境更好；現行護理執登人數增加，且薪資幅度提升，護病比入法達標可被期待，呼籲各界透過會議，充分交換意見，找出最佳作法。

立法院 人力 醫院

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