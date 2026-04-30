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也被男大生盜接？台鐵駁斥無線電遭駭 強調已韌體加密、變更密碼

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵無線電遭盜接案備受矚目，台鐵也傳曾被入侵。台鐵公司駁斥，沒有被駭情況，且已經密韌體、變更密碼。聯合報系資料照
高鐵無線電遭盜接案備受矚目，台鐵也傳曾被入侵。台鐵公司駁斥，沒有被駭情況，且已經密韌體、變更密碼。聯合報系資料照

高鐵無線電4月5日清明連假疏運收假日晚間遭「盜接」，隔空觸動告警系統讓高鐵3列車煞停，經查為一名23歲男大生所致，今也傳出台鐵曾遭入侵。對此，台鐵公司強調，並無被駭情勢，且已針對資訊設備韌體加密、密碼變更。

台灣高鐵內部使用的無線電對講機，清明連假深夜時段發出緊急訊號，造成3列次車輛緊急煞停，導致高鐵台中段列車延誤20分鐘，經兩周偵查後確認涉嫌人23歲林男身份。

調查發現，該男為靜宜大學學生，本身有資工相關背景，更考取無線電操作執照，「玩無線電」已近兩年時間。由於林男租屋處正好在高鐵台中站附近，而高鐵無線電基地台訊號具有高度南北指向性，疑因地理位置的優勢，讓他能接收並干擾高鐵訊號。

鐵路警方前天拘提林男，清查發現，他竟有多達10個無線對講機、1個SDR濾波器，且盜接的無線電訊號除了高鐵，傳出台鐵、桃園機場捷運、新北市消防局也遭盜接。

對此，台鐵公司說明，台鐵的行調無線電為獨立封閉系統，未連接任何外網。雖是封閉系統，台鐵公司仍已針對資訊設備之I/O部分進行韌體加密，避免遭不當連接，並每年執行1次資安弱點掃描作業，就弱點予以補強，以符合資安標準。

台鐵強調，年度維保作業時，也一併執行無線電終端設備的密碼變更，並對使用者操作界面加密，以保護系統設定參數不外洩。

資安 靜宜大學 台鐵

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