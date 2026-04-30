林逸欣名醫父癌逝…網淚謝林春銘留下「1神物」擔憂恐絕版 診所回應了

音樂才女林逸欣（Shara）去年和老公Tony步入禮堂，婚禮上真摯動人的成長影片在社群引發熱議；而同樣備受矚目的，還有她選用父親林春銘研發的「薰衣草精油膏」作為婚禮伴手禮，不僅讓該產品掀起搶購風潮，也讓大眾看見她與「名醫父親」的深厚情感。

事實上，林春銘是台南資深神經內科醫師，行醫超過40年，這款被網友封為「失眠神物」的薰衣草油膏，正是由他親手調製而成。

然而，林逸欣今（30）日在社群遺憾表示，父親已於近期駕鶴西歸。她感性寫道：「在春暖花開的4月，我的爸爸踏上了新的旅程。或許對大家而言，這場道別來得倉促，但對我們家來說，這是一段歷時五年的抗癌旅程。」

林逸欣透露，父親早在2021年便出現腰痛、腳麻等症狀，經檢查後確診為攝護腺癌末期，且癌細胞已轉移至骨頭。這五年來，林醫師始終積極樂觀地面對治療，無奈近期病情急轉直下，癌細胞擴散至肺部與肝臟，最終於本月18日安詳離世。面對父親離開，林逸欣強忍悲痛喊話，下輩子會想盡辦法再找到爸爸，「再當一次你的女兒」。

消息曝光後，許多患者紛紛湧入社群感念其仁醫風範。但在難過之餘，不少長期受失眠困擾的網友也擔心，薰衣草精油膏是否會隨之成為絕響？由於詢問的人數眾多，「林春銘醫師神經醫學網」粉絲專頁也統一給出回應，小編發文指出，薰衣草精油膏會跟以前一樣繼續販售，強調「林醫師的這份愛與精神我們會努力傳承下去」，請大家不要擔心。而購買方式仍與過去相同，每週一至週五下午3點，能在診所現場購買；每週六中午11點，則可在網站上訂購，確切的訂購時間可以留意粉絲專業和網站公告。

隨後，粉絲專頁也發表悼念文章，表示林醫師生前總是對病患全力以赴，即便在抗癌期間，依舊堅持一邊接受治療、一邊懸壺濟世。同時，林逸欣也安撫病患，不用擔心薰衣草精油膏成為絕響，「這是爸爸從三十年前就很重視很珍惜的東西，我們也知道薰衣草精油膏幫助了許多長期失眠患者，所以我們會盡全力，繼續將這份愛與溫暖傳承下去。」