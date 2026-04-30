快訊

生活逾10年…陸籍生繁星上台大無法就讀 父親：小兒子也在台讀高一

今晚起水氣減少…桃園以北周末高溫飆33度 下周一各地有雨

台史互動再+1！史瓦帝尼特使晉見賴總統 親邀適當時機訪問

聽新聞
0:00 / 0:00

健保罕藥專款長年與血友病合計 病團憂專款占率遭誤解首提案分開列計

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院厚生會立委陳昭姿（前排左起）、會長陳菁徽、罕見疾病權益促進委員會主委康照洲、罕見疾病權益促進委員會召集人王正旭、立法院厚生會秘書長廖偉翔、厚生基金會執行長陳柏同等人一起出席立法院厚生會舉行的「罕見疾病權益促進委員會115年第一次專家會議」。記者蘇健忠／攝影
立法院厚生會立委陳昭姿（前排左起）、會長陳菁徽、罕見疾病權益促進委員會主委康照洲、罕見疾病權益促進委員會召集人王正旭、立法院厚生會秘書長廖偉翔、厚生基金會執行長陳柏同等人一起出席立法院厚生會舉行的「罕見疾病權益促進委員會115年第一次專家會議」。記者蘇健忠／攝影

罕見疾病健保專款預算編列近年屢遇波折，先後遇到醫界提案版本專款掛零，及衛福部預算比實際需求短少逾18億等情況。且多年來，健保「罕藥專款」實際上與血友病共用。罕見疾病基金會今天首度提案，盼將罕藥、血友病專款預算分開計算，避免醫藥界誤解罕藥占率，也可避免共用專款產生排擠效應，導致血友病患者用藥難被給付。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵指出，健保罕藥專款預算，早年與愛滋病（HIV）併計，當時她在健保會主張，因致病原因不同，建議分開計算，後續罕藥專款改為與血友病合計，各界雖曾討論是否分開列計，但基金會認為罕病、血友病均為遺傳性疾病，因此較無疑慮，健保署也希望二種疾病合計專款，就此實施至今。

「親兄弟、明算帳才能保障雙方權益。」陳莉茵說，近年血友病新藥上市，且要價不菲，近期某次健保共擬會議會前會，血友病病友團體提及擔心預算排擠問題，放棄爭取血友病新藥納入健保，就她所知，使用這項藥物長期治療效果佳，對健保預算節流也有益處，若專款分開計算，可避免排擠血友病患者用藥，「若因為排擠效應放棄用藥，這讓我非常難過。」

此外，健保財務困境浮現，近年健保罕病專款屢遭外界質疑，甚至要求移出健保給付。陳莉茵說，以基金會推算116年罕藥專款為例，預計共需265.15億元，但其中76.3億元為血友病患者預算，而113年罕藥專款共108億，若減去血友病及既有罕藥預算，實際可用於罕病新藥部分，僅7.6億，但醫界經常誤解罕病「用掉很多錢」，若能分開計算，也能減少誤會。

健保署副署長顏家瑞承諾研議罕藥與血友病專款分列，他說，若經健保會委員同意，健保署對分別列計並無疑義，至於病團關注罕見疾病用藥給付時效，健保署與食藥署合作推動「平行審查」機制，同時啟動新藥許可證與健保納保評估，罕見疾病用藥審查速度比平行審查更快，不過考量罕病迫切需要，可持續審視是否有加速空間。

醫界 衛福部 健保

延伸閱讀

不怕搞丟處方簽…北市聯醫推電子處方簽 社區藥局就近方便領

護病比入法 護理界：實際班別管理 重罰遏止違規

為使財務永續 「台股救健保」新構想浮現

證交稅挹注健保…民團樂觀其成 但憂財源不穩

相關新聞

按摩店可用艾草針灸、溫罐？ 衛福部函釋：屬醫療行「違規重罰150萬」

不少按摩會館等民俗療法場域，提供艾草熱滑罐、拔火罐等服務。不過，衛福部近期透過函釋指出，這類艾草療法使用的「艾葉」為台灣中藥典中明定的中藥材，需由護理人員於中醫師指示下使用，溫灸、拔火罐等醫療行為，受

林逸欣名醫父親末期才確診 醫揭攝護腺癌「最常被忽略3症狀」

女星林逸欣父親、台南知名神經內科醫師林春銘日前因攝護腺癌離世，享壽73歲。林逸欣說，父親於五年前被診斷攝護腺癌時，就已是末期且癌細胞轉移至骨頭。北醫附醫泌尿科主治醫師黃建榮表示，攝護腺癌與攝護腺肥大症

高鐵N700ST新車曝光 史哲拍片開箱「鴨嘴獸」預告：交車倒數100天

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，首輛新車將於2027年下半年上路，預計2028年底全數上線。高鐵董事長史哲近期拍攝影片分享新車亮點，今天首度開箱、

報稅季勞動部揭「隱藏版節稅術」 夫妻自提退休金 省3萬元稅金

5月報稅季將至，勞動部表示，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，勞工申報個人綜合所得稅時還能享有節稅效益，而且節稅效果明顯，也提醒勞工如果民國114年有自提退休金，今年申報114年度綜合所得稅時，

「玩無線電」近2年…男大生盜接高鐵無線電 警方搜出11個對講機

林姓男大生是無線電玩家，清明連假期間在高鐵台中站附近操作無線電設備，盜接高鐵的訊號後發送「緊急訊號」，高鐵行控中心收到，告知線上4班列車緊急煞車，釀48分鐘延誤，事後得知「被惡作劇」報警。鐵路警方前天

TPASS 2.0地方補助開天窗「快撐不下去」交通部：最快5月處理

中央115年總預算遲未通過，TPASS 2.0常客優惠回饋金迄今已累計3個月回饋入帳延宕，影響通勤族約26萬人次，積欠金額上看2703萬元，給予地方政府補助款也開天窗，地方先行墊付的財源告急，台南市甚

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。