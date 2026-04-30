健保罕藥專款長年與血友病合計 病團憂專款占率遭誤解首提案分開列計

罕見疾病健保專款預算編列近年屢遇波折，先後遇到醫界提案版本專款掛零，及衛福部預算比實際需求短少逾18億等情況。且多年來，健保「罕藥專款」實際上與血友病共用。罕見疾病基金會今天首度提案，盼將罕藥、血友病專款預算分開計算，避免醫藥界誤解罕藥占率，也可避免共用專款產生排擠效應，導致血友病患者用藥難被給付。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵指出，健保罕藥專款預算，早年與愛滋病（HIV）併計，當時她在健保會主張，因致病原因不同，建議分開計算，後續罕藥專款改為與血友病合計，各界雖曾討論是否分開列計，但基金會認為罕病、血友病均為遺傳性疾病，因此較無疑慮，健保署也希望二種疾病合計專款，就此實施至今。

「親兄弟、明算帳才能保障雙方權益。」陳莉茵說，近年血友病新藥上市，且要價不菲，近期某次健保共擬會議會前會，血友病病友團體提及擔心預算排擠問題，放棄爭取血友病新藥納入健保，就她所知，使用這項藥物長期治療效果佳，對健保預算節流也有益處，若專款分開計算，可避免排擠血友病患者用藥，「若因為排擠效應放棄用藥，這讓我非常難過。」

此外，健保財務困境浮現，近年健保罕病專款屢遭外界質疑，甚至要求移出健保給付。陳莉茵說，以基金會推算116年罕藥專款為例，預計共需265.15億元，但其中76.3億元為血友病患者預算，而113年罕藥專款共108億，若減去血友病及既有罕藥預算，實際可用於罕病新藥部分，僅7.6億，但醫界經常誤解罕病「用掉很多錢」，若能分開計算，也能減少誤會。

健保署副署長顏家瑞承諾研議罕藥與血友病專款分列，他說，若經健保會委員同意，健保署對分別列計並無疑義，至於病團關注罕見疾病用藥給付時效，健保署與食藥署合作推動「平行審查」機制，同時啟動新藥許可證與健保納保評估，罕見疾病用藥審查速度比平行審查更快，不過考量罕病迫切需要，可持續審視是否有加速空間。