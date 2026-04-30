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急性中風後返家照護更重要 肢體僵硬靠按2穴道改善氣血不足

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
中風患者度過急性期順利出院後，並不代表治療結束，而是需要進入一段長期復健與生活重建時期；示意圖。圖／123RF
中風患者度過急性期順利出院後，並不代表治療結束，而是需要進入一段長期復健與生活重建時期；示意圖。圖／123RF

中風患者度過急性期順利出院後，並不代表治療結束，而是需要進入一段長期復健與生活重建時期。中醫強調「三分治、七分養」，返家後的日常照護品質，將直接影響神經修復與肢體功能恢復。北醫附醫傳統醫學科主治醫師吳善弘表示，透過正確的居家照護與中醫調養方式，有助提升復原效果、降低後遺症。

中風後常見患側肢體無力、僵硬或肌肉張力升高，中醫認為與「氣虛血瘀、經脈阻滯」有關，若長期活動不足，容易導致氣血循環不良，甚至出現關節冷痛與攣縮。建議家屬每日協助患者進行被動關節活動與伸展，維持肌肉彈性；針對僵硬部位可適度熱敷，促進血液循環；也可按壓合谷穴、足三里穴，幫助行氣活血、改善肢體功能，但力道應適中，避免過度刺激。

不少中風患者會出現吞嚥困難，增加嗆咳甚至吸入性肺炎風險。吳善弘表示，進食時應維持坐姿並微低頭吞嚥，食物質地須依專業評估調整，避免過稀或過乾。飲食應以溫和、易消化為原則，減少生冷、甜膩與油炸食物，以免加重痰濕；消化功能較差者，可適量飲用陳皮水，或食用四神湯，有助健脾益氣、促進營養吸收。

中風後身體對氣候變化較敏感，受寒可能導致血管收縮、血壓波動，增加再中風風險。吳善弘說，應特別保護頭頸、肩背等部位，天氣轉涼或外出時應配戴圍巾、帽子；清晨起床、夜間如廁及洗澡前後為溫差較大的時刻，應提前做好保暖措施，避免環境溫差過大。

中風後患者常因功能受限產生焦慮、憂鬱或情緒不穩，進而影響復原進度。中醫認為情緒鬱結會影響氣血運行，進一步干擾身體修復。吳善弘說，家屬的陪伴與支持至關重要，透過傾聽與鼓勵，有助穩定情緒；睡前可進行溫水泡腳，促進血液循環與放鬆神經，也可輕按神門穴、太衝穴，幫助安神助眠。但若有糖尿病或足部傷口，應先諮詢醫師。

中醫 中風

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