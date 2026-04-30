高鐵無線電遭盜接 北捷：未被入侵或受影響、防制可能風險

台灣高鐵日前因無線電遭盜接導致3列車急停，傳出涉案的23歲林姓男大生也破解及監聽台北捷運專用頻道，北捷今天否認此事，並強調已掌握此案發生流程，以防制可能風險。

仍在中部就讀大學的23歲林姓男子涉冒用高鐵無線電參數，導致高鐵行控中心在5日晚間收到告警（GA），造成3部營運列車緊急停車。桃園地檢署已將林男拘提到案，昨天晚間訊後以新台幣10萬元交保。

媒體報導，林男自2024年8月起針對高鐵、台北捷運等核心單位的專用頻道進行掃描與破解，不僅長期監聽，更進一步掌控這些單位的無線電操作介面，將攸關公眾安全的通訊系統視為個人實驗場。

台北捷運公司今天透過文字訊息說明，北捷數位無線電並未發生被入侵或受到影響，同時已掌握此案發生流程，以防制可能風險。