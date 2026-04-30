按摩店可用艾草針灸、溫罐？ 衛福部函釋：屬醫療行「違規重罰150萬」

不少按摩會館等民俗療法場域，提供艾草熱滑罐、拔火罐等服務。不過，衛福部近期透過函釋指出，這類艾草療法使用的「艾葉」為台灣中藥典中明定的中藥材，需由護理人員於中醫師指示下使用，溫灸、拔火罐等醫療行為，受「醫師法」第28條、「護理人員法」第24條規範，由非醫事人員執行最高罰150萬元罰鍰。

衛福部函釋指出，「艾葉」是收載於「台灣中藥典」的中藥材，具有溫經止血、散寒止痛、安胎等功能，若透過熱滑罐按摩方式提供服務，已涉及中醫的「灸法」，依法應由中醫師為之，或由護理人員在中醫師指示下施行，若不具前述醫事人員資格者，執行「溫灸」、「拔火罐」等醫療行為，須受「醫師法」第28條，或「護理人員法」第24條規定約束。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰指出，過去曾發生民眾接受民俗調理「艾灸」，即艾草溫灸時，遭燙傷情況，前衛生署便已函釋，艾灸為醫療行為，一般民俗調理場域不可操作，後續多年均陸續針對此事做出說明，也曾輔導民俗調理業者，編訂拔罐操作手冊，規定哪些項目可操作、哪些不行，盼提升民俗調理品質，保障民眾安全。

蘇奕彰說，本次函釋重點，是擔心使用明火的中醫治療行為，導致民眾遭遇傷害燙傷甚至爆炸傷害，且艾葉為醫療行為，艾灸又包含針灸操作，需由中醫師操作，護理人員若無中醫師指示下不得操作，近年隨民俗調理業者教育訓練、執業指引逐漸步上軌道，且地方衛生局均定期查訪，近年違規從事醫療行為情況已大幅減少。