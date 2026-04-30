今晚起水氣減少…桃園以北周末高溫飆33度 下周一各地有雨

中央氣象署表示，晚間起水氣減少，明天起到5月3日白天天氣穩定，各地多雲到晴為主，5月4日鋒面及東北季風增強，各地都有下雨的狀況。

中央氣象署預報員張承傳向媒體表示，今天晚上起水氣減少，晚間到明天清晨，降雨較為局部，時間也會更短暫，明天白天起到5月3日白天天氣穩定，各地多雲到晴為主。

張承傳表示，再來天氣明顯變化的時間點是在5月3日晚上到5月4日，屆時梅雨季首道鋒面及東北季風增強，各地都有下雨狀況，中部以北將有較大雨勢，5月5日華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，要到5月7日天氣才會恢復穩定。

溫度方面，張承傳說，明天清晨偏涼，白天開始氣溫回升，桃園以北高溫落在攝氏23度到25度，周末高溫落在30度到33度，5月4日受到東北季風影響，北部高溫略降到25度左右。