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衛福部5月新制 健保擴大給付估患者最高年省216萬

中央社／ 台北30日電
醫院示意圖。圖／AI生成
醫院示意圖。圖／AI生成

衛福部今天公布5月新制，健保擴大給付7項藥品，其中4項是癌症用藥，每名病人每年最高可省新台幣216萬元，還有符合特定條件用於治療肺動脈高血壓、乾癬、黃斑部水腫等藥品。

衛生福利部今天公布5月新制，擴大faricimab成分藥品羅視萌注射劑（Vabysmo solution for intravitrealinjection）給付，健保署說明受益對象為視網膜靜脈阻塞續發的黃斑部水腫病人，可延長給藥間隔，療效與現行已收載含aflibercept成分藥品相當。

健保署表示，擴增規定於5月1日起生效，屬於正式健保給付，預估治療人數第1年至第5年約352至1758顆病眼，預估藥費約0.27億元至1.72億元，每眼每年藥費約9.8萬元，財務衝擊約節省1.4萬元至9.7萬元。

這次擴大給付藥物還有bimekizumab成分藥品，受益對象為斑塊性乾癬、活動性乾癬性關節炎及活動性僵直性脊椎炎的成人患者，健保署表示，這個藥品為IL-17抑制 劑，可提供病人多一個治療選擇。

健保署說，這個藥品於5月1日起生效，屬於正式健保給付，預估治療人數第1年至第5年約362人至1365人，預估藥費約0.99億元至3.65億元，人年藥費約34萬至50萬元，財務衝擊約3萬元至1603萬元。

含macitentan/tadalafil成分複方藥品奧欣威膜衣錠（ Opsynvi Film-Coated Tablets）10/20mg及10/40mg，也在這次擴大給付藥物名單，健保署表示，受益對象是結締組織病變導致的肺動脈高血壓的成人病人。這是一項複方新藥，臨床價值相近於已收載各單方項目。

健保署說，這項藥品於5月1日起生效，屬於正式健保給付，預估治療人數第1年至第5年約167人至482人，預估藥費約1.23億元至3.54億元，人年藥費約73萬元，財務衝擊節省約0.5億元至1.19億元。

這次擴大給付的癌症藥物有rituximab成分藥品，受益對象是先前曾接受至少一線全身性治療的復發性或難治性 濾泡性淋巴瘤成人病人，預估治療人數第1年至第5年約226人至331人，人年藥費約97萬元，預估藥費約2.19億元至3.2億元，財務衝擊約0.99億元至0.79億元。

另外，放寬非17p缺失的慢性淋巴球性白血病成人病人及放寬被套細胞淋巴瘤病人療程限制，得使用ibrutinib成分健保藥品；BRAF V600E突變轉移性結腸直腸癌成人病人，擴大使用含encorafenib成分藥品；基因異常局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人病人擴大給付cemiplimab成分藥品。

除了健保擴大給付藥品，這次新制還有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，開放6個月以上全民接種將持續至今年7月31日，防範國內夏季可能疫情，提升對重症高風險族群的健康保護，疾管署呼籲符合接種條件民眾踴躍接種，建立免疫保護力。

健保給付 健保署 衛福部

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