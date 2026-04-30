翻開臺東，閱讀生活的模樣 臺東縣立圖書館5/1、5/2舉辦閱讀生活市集 邀民眾走進書本與日常之間

臺東縣立圖書館於4月22日正式開幕後，持續以閱讀串聯城市生活。為延續開館熱度，臺東縣政府文化處將於5月1日、5月2日13時至21時，在臺東縣立圖書館戶外廣場舉辦「閱讀生活市集」，以「翻開臺東，閱讀生活的模樣」為活動slogan，邀請民眾在書香、手作、香氣、音樂與展演之間，感受閱讀不只在書裡，也藏在一件手作、一口米食與一縷香氣中。

文化處表示，臺東縣立圖書館開幕象徵臺東文化發展邁入新階段，這座融合閱讀、美學與自然環境的公共建設，也將成為城市文化生活的重要場域。本次市集以「引客入館、以生活帶動閱讀」為核心，透過低門檻、低干擾的生活體驗，吸引親子、青年與在地居民先停留、再探索館藏與公共服務，讓圖書館成為連結閱讀、生活與地方交流的平台。

兩日活動安排多元展演，5月1日19時30分由「加拿大JMF音樂節」快閃臺東，帶來跨國音樂交流；5月2日16時由夢想成真魔術劇團演出《怪盜神偷》，以兒童劇場增添親子參與樂趣；同日19時30分則由「黑膠年代歪歌講唱會」登場，透過音樂與講唱陪伴民眾在夜色中感受臺東的閱讀生活節奏。

加拿大JMF音樂節。 圖／臺東縣政府文化處 提供

夢想成真魔術劇團《怪盜神偷》。 圖／臺東縣政府文化處 提供

黑膠年代歪歌講唱會。 圖／臺東縣政府文化處 提供

市集現場邀集文創商品、手作輕食、食農教育、藝術創作體驗等在地品牌攤商參與，並於攤位前推薦一本與品牌理念或地方文化相關的書，讓民眾在逛市集的同時，也能遇見一本書、認識一段臺東故事。

活動期間同步推出「我與臺東縣立圖書館｜打卡行動」。民眾只要追蹤「臺東縣立圖書館」粉絲專頁，再拍一張你與臺東縣立圖書館的合照，最後將照片上傳至貼文留言區，就可以到市集服務台填寫「書籍推薦小卡」，即可兌換「精美小禮」。 活動每日限量100份，每個帳號限領一次，送完為止。

文化處誠摯邀請民眾5月1日、5月2日走進臺東縣立圖書館，從一本書開始，翻開臺東閱讀生活的美好日常。

閱讀生活市集。 圖／臺東縣政府文化處 提供

5/1-5/2閱讀生活市集參與攤商。 圖／臺東縣政府文化處 提供