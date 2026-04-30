華航過夜包、機上餐獲國際獎項肯定 再攜手法朋推7特色甜點及飲品

華航機上服務再獲國際權威肯定，榮獲TravelPlus亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」，以及Onboard Hospitality「最佳早餐服務」等3項桂冠；另外，華航再攜手法朋烘焙甜點坊推出多項招牌特色甜點及限量飲品，5月起台灣出發全航線及部分返台航班可享用到。

華航表示，今年攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥設計品牌FRAMA推出的全新旅行包，以「為旅程而生」為靈感，獲得全球最具指標性TravelPlus雜誌評選雙金榮耀。

豪華商務艙旅行包採用沉穩皮革色調，展現低調奢華質感，雲霧白色款式，則為長程旅途增添輕鬆愉悅的氛圍；豪華經濟艙推出檸檬黃與里昂藍兩款活潑配色，包內皆附Marc Jacobs品牌眼罩與整線器，並搭配FRAMA用品。

新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。

而Onboard Hospitality雜誌評比由讀者票選，並邀請航空顧問及餐飲專業人士共同參與評審，華航獲得最佳早餐服務。

另外，華航再攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，於機上推出7款招牌特色甜點及限定飲品，包含豪華經濟艙的「老奶奶檸檬夾心餅乾」、越洋線經濟艙的「烏龍茶一口蛋捲」、日本線經濟艙的「烏魚子牛軋餅」。

延續品牌精神，法朋選用季節性在地農產品，減少運輸碳足跡，讓甜點兼具永續理念與細膩質感。招牌魅力化作「老奶奶檸檬蛋糕冰淇淋」、清香洋蔥點綴「香蔥餅乾」及濃郁香氣洋溢「鹽味帕瑪森起士酥餅」，分別於不同航程的區域線經濟艙提供。

經濟艙旅客搭乘飛時較短航線，除聯名甜品外，還可以享用「蜂蜜金桔檸檬鋁箔飲」。華航表示，全新特色甜點及限量飲品，5月起台灣出發全航線及部分返台航班可享用到。

華航攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」推出機上最新蛋奶素蔬食餐點，古早味的「黑糖豆花純素冰淇淋」將在限定期間與航點登場。圖／華航提供

華航新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。圖／華航提供

華航榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」。圖／華航提供

歡迎旅客於班機起飛前24小時透過華航網站預訂，享受健康豐富的豪華商務艙／商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」。圖／華航提供