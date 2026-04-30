快訊

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聽新聞
0:00 / 0:00

華航過夜包、機上餐獲國際獎項肯定 再攜手法朋推7特色甜點及飲品

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航全新旅行包內皆附 Marc Jacobs 品牌眼罩與整線器，並搭配 FRAMA 清新植萃養護用品。圖／華航提供
華航全新旅行包內皆附 Marc Jacobs 品牌眼罩與整線器，並搭配 FRAMA 清新植萃養護用品。圖／華航提供

華航機上服務再獲國際權威肯定，榮獲TravelPlus亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」，以及Onboard Hospitality「最佳早餐服務」等3項桂冠；另外，華航再攜手法朋烘焙甜點坊推出多項招牌特色甜點及限量飲品，5月起台灣出發全航線及部分返台航班可享用到。

華航表示，今年攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥設計品牌FRAMA推出的全新旅行包，以「為旅程而生」為靈感，獲得全球最具指標性TravelPlus雜誌評選雙金榮耀。

豪華商務艙旅行包採用沉穩皮革色調，展現低調奢華質感，雲霧白色款式，則為長程旅途增添輕鬆愉悅的氛圍；豪華經濟艙推出檸檬黃與里昂藍兩款活潑配色，包內皆附Marc Jacobs品牌眼罩與整線器，並搭配FRAMA用品。

新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。

而Onboard Hospitality雜誌評比由讀者票選，並邀請航空顧問及餐飲專業人士共同參與評審，華航獲得最佳早餐服務。

另外，華航再攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，於機上推出7款招牌特色甜點及限定飲品，包含豪華經濟艙的「老奶奶檸檬夾心餅乾」、越洋線經濟艙的「烏龍茶一口蛋捲」、日本線經濟艙的「烏魚子牛軋餅」。

延續品牌精神，法朋選用季節性在地農產品，減少運輸碳足跡，讓甜點兼具永續理念與細膩質感。招牌魅力化作「老奶奶檸檬蛋糕冰淇淋」、清香洋蔥點綴「香蔥餅乾」及濃郁香氣洋溢「鹽味帕瑪森起士酥餅」，分別於不同航程的區域線經濟艙提供。

經濟艙旅客搭乘飛時較短航線，除聯名甜品外，還可以享用「蜂蜜金桔檸檬鋁箔飲」。華航表示，全新特色甜點及限量飲品，5月起台灣出發全航線及部分返台航班可享用到。

華航攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」推出機上最新蛋奶素蔬食餐點，古早味的「黑糖豆花純素冰淇淋」將在限定期間與航點登場。圖／華航提供
華航攜手米其林綠星與必比登推薦「小小樹食」推出機上最新蛋奶素蔬食餐點，古早味的「黑糖豆花純素冰淇淋」將在限定期間與航點登場。圖／華航提供

華航新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。圖／華航提供
華航新一代旅行包繼布拉格航線亮相後，往返雪梨、布里斯本及墨爾本的澳洲航線也將於5月上線。圖／華航提供

華航榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」。圖／華航提供
華航榮獲《TravelPlus》亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」。圖／華航提供

歡迎旅客於班機起飛前24小時透過華航網站預訂，享受健康豐富的豪華商務艙／商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」。圖／華航提供
歡迎旅客於班機起飛前24小時透過華航網站預訂，享受健康豐富的豪華商務艙／商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」。圖／華航提供

華航再度攜手法朋，特別打造七款招牌特色甜點及限定飲品。圖／華航提供
華航再度攜手法朋，特別打造七款招牌特色甜點及限定飲品。圖／華航提供

華航 航線

延伸閱讀

華航機上服務摘多項國際大獎 旅行包與餐飲體驗獲肯定

華航攜手法朋甜點升級 5月起全航線供應七款特色點心

母親節吃什麼？茹絲葵推限定奢華套餐 攜手法朋獻上甜蜜驚喜

TEATOP「考生強運飲品」抽STANLEY隨手杯！春水堂×plantica聯名登場

相關新聞

林逸欣名醫父親末期才確診 醫揭攝護腺癌「最常被忽略3症狀」

女星林逸欣父親、台南知名神經內科醫師林春銘日前因攝護腺癌離世，享壽73歲。林逸欣說，父親於五年前被診斷攝護腺癌時，就已是末期且癌細胞轉移至骨頭。北醫附醫泌尿科主治醫師黃建榮表示，攝護腺癌與攝護腺肥大症

高鐵N700ST新車曝光 史哲拍片開箱「鴨嘴獸」預告：交車倒數100天

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，首輛新車將於2027年下半年上路，預計2028年底全數上線。高鐵董事長史哲近期拍攝影片分享新車亮點，今天首度開箱、

報稅季勞動部揭「隱藏版節稅術」 夫妻自提退休金 省3萬元稅金

5月報稅季將至，勞動部表示，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，勞工申報個人綜合所得稅時還能享有節稅效益，而且節稅效果明顯，也提醒勞工如果民國114年有自提退休金，今年申報114年度綜合所得稅時，

「玩無線電」近2年…男大生盜接高鐵無線電 警方搜出10個對講機

林姓男大生是無線電玩家，清明連假期間在高鐵台中站附近操作無線電設備，盜接高鐵的訊號後發送「緊急訊號」，高鐵行控中心收到，告知線上4班列車緊急煞車，釀48分鐘延誤，事後得知「被惡作劇」報警。鐵路警方前天

TPASS 2.0地方補助開天窗「快撐不下去」交通部：最快5月處理

中央115年總預算遲未通過，TPASS 2.0常客優惠回饋金迄今已累計3個月回饋入帳延宕，影響通勤族約26萬人次，積欠金額上看2703萬元，給予地方政府補助款也開天窗，地方先行墊付的財源告急，台南市甚

傳桃捷、桃市消防局無線電也遭殃 桃捷澄清：未受害、無影響

台灣高鐵傳出無線電系統遭「盜接」，影響3列車正常行駛，檢警目前鎖定一名男大生涉案，外傳桃園捷運公司、桃園市消防局的無線電系統也遭殃，但桃捷公司表示無此事，近期列車就正常運行，無異常訊號干擾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。