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林逸欣名醫父親末期才確診 醫揭攝護腺癌「最常被忽略3症狀」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
女星林逸欣（右）去年在婚禮上親吻爸爸林春銘，今傳出林春銘因攝護腺癌病逝。圖／欣宇宙音樂提供
女星林逸欣（右）去年在婚禮上親吻爸爸林春銘，今傳出林春銘因攝護腺癌病逝。圖／欣宇宙音樂提供

女星林逸欣父親、台南知名神經內科醫師林春銘日前因攝護腺癌離世，享壽73歲。林逸欣說，父親於五年前被診斷攝護腺癌時，就已是末期且癌細胞轉移至骨頭。北醫附醫泌尿科主治醫師黃建榮表示，攝護腺癌與攝護腺肥大症狀幾乎一致，易讓民眾誤以為是「良性」症狀而忽略就醫，呼籲男性一旦出現小便難解、尿速變慢、夜尿等任一症狀出現時，就應立即就醫，檢測PSA指數搭配肛門指診就能鑑別診斷。

黃建榮表示，攝護腺肥大的發生率與年紀成正比，六十歲的發生率約為六成、七十歲就達到七成，以此類推，而男性終其一生發生攝護腺癌的機率約一到二成，其中以有家族史的男性，風險最高，家族中若有兩位以上的男性罹患攝護腺癌，該名男性罹患攝護腺癌的機率，是一般人的二到十倍，若有家族史應在45歲後就定期抽血檢驗PSA指數。至於攝護腺肥大的患者，也有一定的機率癌變，也呼籲攝護腺肥大患者，也應每年檢測PSA，晚期才發現攝護腺癌。

黃建榮表示，攝護腺癌與攝護腺肥大所出現的症狀，幾乎一致，初期都會有小便需要用力、尿速變慢、排尿愈來愈困難、夜尿等症狀，不少人對於這些症狀，都會直覺認為是「正常老化」的現象，又或是自行歸因是良性的攝護腺肥大，不願面對有罹患攝護腺癌的可能。

他曾治療過一名患者，是等到「完全解不出尿」才來就醫，當時一檢測PSA指數，立刻確診為攝護腺癌；另外，還有些攝護腺癌患者是因為嚴重腰痛而來，攝護腺癌末期患者通常癌細胞都已轉移，最常轉移的位置就是腰椎，並集中在第四節與第五節，不少患者誤以為腰痛是腰椎長骨刺所致，先到骨科就醫才發現是攝護腺癌轉移，這類患者預後相對較差。

黃建榮表示，攝護腺癌的風險因子包含年齡，五十五歲以上都需要注意，再者為家族史，或是熱愛吃高油、紅肉等加工食品者，所以建議男性，到了五十五歲應做PSA檢測，避免症狀出現時就診，已是攝護腺癌晚期。

北醫附醫泌尿科主治醫師黃建榮表示，攝護腺癌與攝護腺肥大症狀幾乎一致，易讓民眾誤以為是「良性」症狀而忽略就醫。圖／北醫附醫提供
北醫附醫泌尿科主治醫師黃建榮表示，攝護腺癌與攝護腺肥大症狀幾乎一致，易讓民眾誤以為是「良性」症狀而忽略就醫。圖／北醫附醫提供

台南 林逸欣 醫師 PSA 攝護腺癌

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