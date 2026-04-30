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海岸電台資訊系統正式上線 數位升級提升海難救援應處效能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局30日宣布，「海岸電臺資訊系統」即日起正式上線。該系統啟用後，將推動海岸電臺作業數位化，不僅可精進海難遇險通報及通聯紀錄作業效率，更能透過跨系統資料整合，提升海上救援應處時效，強化我國海域航行安全保障。

航港局說明，基隆海岸電臺依據海上人命安全國際公約（SOLAS）提供我國搜救責任區遇險救難通信及海事安全資訊服務重任。過去海岸電臺執行相關業務時，需產製大量紙本紀錄及表單資料。因應新興科技發展，並落實行政院核定之「我國智慧航安服務升級計畫（113-116年）」，航港局積極推動海岸電臺資訊系統建置，將全球海上遇險及安全系統（GMDSS）相關核心業務，包括數位選擇呼叫（DSC）、航行警告電傳訊文（NAVTEX）及無線電話（RT）等，與數位科技深度結合，全面提升海岸電臺作業效能。

航港局表示，新上線的系統導入「AI語音辨識」工具，可將無線電語音訊號即時轉為文字，協助岸臺人員更快速、精確完成通聯紀錄；同時建置「電子海圖圖臺」，並介接 GMDSS 遇險訊號、船舶自動識別系統（AIS）及航港單一窗口服務平臺（MTNet）船舶資料等。當海上船舶發送 DSC 遇險訊號時，系統可於電子海圖上直觀顯示遇險船舶名稱、船位、聯絡資訊及周邊鄰近船舶動態，協助救援單位第一時間掌握現場態勢、迅速展開救援行動。此外系統導入無紙化電子簽核，大幅簡化行政作業流程。航港局未來將持續運用數位科技優化海事安全服務，提升海難救援應變效能，為我國周邊海域航行安全提供更嚴密且高效率的保障。

數位 行政院 航港局

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