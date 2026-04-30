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不怕搞丟處方簽…北市聯醫推電子處方簽 社區藥局就近方便領

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫與北市藥師公會推無紙化領藥，民眾就醫後，可透過領藥地圖查詢社區藥局，並持持電子處方簽就近領藥。記者林佳彣／攝影
北市聯醫與北市藥師公會推無紙化領藥，民眾就醫後，可透過領藥地圖查詢社區藥局，並持持電子處方簽就近領藥。記者林佳彣／攝影

紙本處方簽常有遺失等問題，北市聯醫攜手北市藥師公會推無紙化領藥，民眾持健保快易通App的「電子處方簽」，依「領藥地圖」可到社區藥局領藥，大幅縮短等候時間，明天開放全市病患使用。目前全市12行政區有62家藥局服務，未來領藥地圖將擴及新北市。

北市聯醫配合健保署FHIR標準，完成電子病歷結構化轉換，成功產製電子處方箋QR Code，使處方資訊能安全、即時且準確傳遞至社區藥局端；院方也攜手北市藥師公會整合在地藥事資源，協助媒合社區藥局加入服務體系，推出電子處方箋領藥地圖，透過「北市聯醫健康存摺－雲端醫院」App可查詢。

試辦計畫2月上路，開放員工及其病患持醫師開立的電子處方簽，到臨近社區藥局即可領藥，迄今已有45人使用。聯醫今辦記者會分享成果，並宣布明天起開放全市民眾使用。

衛福部健保署台北業務組組長李純馥說，目前很多醫院推的電子處方簽還是在院內較多，因踏出醫院系統需很多介接，她大讚聯醫是第一個願意跟藥局合作的醫院；也強調健保署會審核資安，開立處方的醫事人員要簽章。另外，電子處方簽是讓民眾多一個選擇，未來採紙本、電子雙軌並行。

陳小姐分享使用經驗，前陣子車禍後回陽明院區骨科回診時，經醫師開立後，她透過領藥地圖找到醫院對面的藥局，秀出健保快易通的電子處方簽QRcode就領完藥，整個流程不到5分鐘。有別於過往看完診，要去批價櫃台抽號碼牌、領藥都要等，病人多時得等上15分鐘、甚至30分鐘，新服務大幅縮短等候時間，很便利。

台北市藥師公會理事長尹岱智說，目前已成功媒合全市12個行政區共62家藥局，感謝先勁健康科技、梵谷科技協助北市許多單點社區藥局升級系統，以及躍獅連鎖藥局將北市40餘家藥局分店系統升級，接下來還有128家藥局有意願加入。北市聯醫3成病患來自新北，公會將與新北市藥師公會和有意願的社區藥局一起升級軟硬體。

北市衛生局長黃建華說，無紙化措施有助於減少紙張使用，落實綠色醫療與城市永續，同時透過系統串聯提升用藥安全，避免重複領藥與潛在風險。北市聯醫總院長王智弘則說，「領藥地圖」可將等候時間還給民眾，並在社區藥局獲得更完整的藥事衛教服務，落實「生病看醫師、用藥找藥師」的醫藥分業理念。

北市聯醫今分享電子處方簽的推動成果，並宣布明起開放全市民眾使用。記者林佳彣／攝影
北市聯醫今分享電子處方簽的推動成果，並宣布明起開放全市民眾使用。記者林佳彣／攝影

北市聯醫中興院區藥局排隊人潮。記者林佳彣／攝影
北市聯醫中興院區藥局排隊人潮。記者林佳彣／攝影

北市聯醫推動無紙化領藥，民眾持健保快易通App的「電子處方簽」，依「領藥地圖」可到社區藥局領藥，大幅縮短等候時間。圖／北市聯醫提供
北市聯醫推動無紙化領藥，民眾持健保快易通App的「電子處方簽」，依「領藥地圖」可到社區藥局領藥，大幅縮短等候時間。圖／北市聯醫提供

北市聯醫攜手北市藥師公會推無紙化領藥，民眾持健保快易通App的「電子處方簽」，依「領藥地圖」可到社區藥局領藥，大幅縮短等候時間。記者林佳彣／攝影
北市聯醫攜手北市藥師公會推無紙化領藥，民眾持健保快易通App的「電子處方簽」，依「領藥地圖」可到社區藥局領藥，大幅縮短等候時間。記者林佳彣／攝影

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