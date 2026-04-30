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勞動部端「雇主支持方案」增加外籍看護喘息天數 縮短照顧空窗

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部、衛福部近日研擬「家事移工雇主支持方案」，將提高喘息及短照的服務天數、放寬資格。本報資料照片
勞動部、衛福部近日研擬「家事移工雇主支持方案」，將提高喘息及短照的服務天數、放寬資格。本報資料照片

為支持聘僱外籍看護長照家庭，勞動部衛福部近日研擬「家事移工雇主支持方案」，包括提高喘息及短照的服務天數、導入第三方協助調解勞資糾紛，以及減少行政負擔，讓雇主不再因忘記通報接續聘僱、帶移工定期健檢就挨罰6萬，預計上半年上路。

截至3月底，在台的移工人數達87萬3347人，其中，家庭看護工20萬9429人。勞動部近日與衛福部研議「家事移工雇主支持方案」，目標是縮減人力空窗、增加管理支持、減少行政負擔，給長照家庭多一點支持、少一點困擾。

勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長胡欣野表示，目前衛福部的喘息服務、勞動部的短照服務合計一年52天，但不少雇主反映天數不足，無法因應長時間的空窗期或突發的移工轉換、失聯狀況，因此跟衛福部研議提高服務天數、放寬使用資格。

再者，當家庭雇主跟移工發生勞資糾紛，雙方可能因不熟悉勞動法規、語言隔閡或各執一詞，無法順利溝通，胡欣野說，支持方案的第二項措施是結合法律專業人士、通譯，導入公正第三人協調機制，協助排解紛爭。

第三個措施是跨部會介接資訊，減少行政負擔、降低雇主責任。胡欣野舉例，現行規定雇主若接續聘僱移工，需在3天內完成通報，15天未改善就開罰6萬到30萬元，將研議雇主免通報的可行性；除此移工必須定期健康檢查，若違規也會罰雇主，胡欣野說，正在跟衛福部商議調整。

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