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加工品食安事件頻傳 消基會論壇點出消費資訊不對稱是關鍵

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
消基會董事長鄧惟中直言，消費者面臨資訊不對稱，難以判斷產品安全與品質是主要關鍵。記者王昭月／翻攝
消基會董事長鄧惟中直言，消費者面臨資訊不對稱，難以判斷產品安全與品質是主要關鍵。記者王昭月／翻攝

近來食品安全問題層出不窮，財團法人中華民國消費者文教基金會今天在國立高雄師範大學舉辦2026消基會消費者保護論壇，針加加工食品安全深入交流，消基會董事長鄧惟中點出，食品製程日趨複雜，消費者面臨資訊不對稱問題，往往難以判斷產品安全與品質，也凸顯完善風險管理機制與法制保障的重要性。

這場論壇邀集政府機關、學界專家及實務界代表齊聚一堂，同步採線上直播方式進行，擴大公眾參與。論壇呼應世界消費者權益日「商品安全，消費安心」主題，聚焦加工食品在現代飲食中帶來的風險與挑戰。

消基會董事長鄧惟中直言，消費者面臨資訊不對稱，難以判斷產品安全與品質是主要關鍵，期盼透過這次論壇促進制度檢討與跨界合作，強化我國食品安全治理體系。

行政院消費者保護處副處長陳星宏表示，食品安全不僅是公共衛生議題，更是消費者基本權益的首要保障。政府將持續強化跨部會合作，提升資訊透明度與風險溝通機制，讓消費者能夠看得懂、選得安心。

高雄市政府主任消保官殷茂乾強調，食安治理，預防勝於事後補救。高雄律師公會常務監事劉思龍建議，食安事件發生時，損害賠償與責任歸屬機制必須明確且具可執行性，才能有效保障消費者權益，促使企業落實自律。

本次論壇議程以「加工食品實務管理運作與標示制度之挑戰」及「加工食品風險管理下之行政法制、損害賠償與消費者權益保障」為兩大主軸，與談人建議，未來應持續精進食品標示清晰度，提升供應鏈透明化程度，並透過跨域合作機制，使監管政策更貼近市場實務與消費者需求。

消基會南區分事務所主任委員徐祥禎表示，這次論壇促成多方對話，有助於凝聚食品安全政策共識，讓消費者在多元食品選擇中具備更充分的資訊與判斷能力。

食品安全問題層出不窮，財團法人中華民國消費者文教基金會今天在國立高雄師範大學舉辦2026消基會消費者保護論壇，針加加工食品安全深入交流。記者王昭月／翻攝
食品安全問題層出不窮，財團法人中華民國消費者文教基金會今天在國立高雄師範大學舉辦2026消基會消費者保護論壇，針加加工食品安全深入交流。記者王昭月／翻攝

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