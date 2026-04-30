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母親節前夕採買增 環境部籲「出門帶袋」減少一次性塑膠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
循環署於母親節檔期推出二手袋募集活動。圖／環境部提供
循環署於母親節檔期推出二手袋募集活動。圖／環境部提供

「這個袋子還可以用，不要丟。」這句許多人從小聽到大的叮嚀，在母親節前夕有了新的意義。當民眾忙著選購康乃馨與禮品、穿梭市場與花市之際，手中提的不只是心意，也可能是一個又一個即將被丟棄的一次性塑膠袋環境部資源循環署提醒，在節慶採買增加的同時，不妨記得出門自備購物袋，讓送禮的溫度，也延伸到對環境的體貼。

循環署表示，節慶期間往往是一次性塑膠使用量上升的高峰，「自備、重複、少用」是最直接可行的減量方式。為讓民眾更容易落實，推動「袋袋箱傳」二手袋循環機制，鼓勵將家中乾淨、可重複使用的購物袋重新帶回生活中，透過募集、整理與再利用，讓原本閒置的袋子再次發揮價值，減少對新塑膠袋的依賴。

相關循環模式已於部分市場逐步建立。以建國假日花市為示範場域之一，透過攤商配合與現場宣導，提供二手袋、設置循環箱並推動不塑購物，逐步營造減塑消費環境。統計顯示，不塑購物比例已由推動前約1.5%提升至10%以上，近1個月二手袋使用量達1.2萬個，顯示在便利可及的條件下，重複使用已逐漸成為民眾可實踐的選項。

為進一步提升參與誘因，循環署於母親節檔期推出二手袋募集活動。自5月2～3日及5月9～10日4天，上午10時至下午4時，民眾於建國假日花市至第6區活動攤位捐贈20個乾淨且可使用的二手袋，即可兌換康乃馨或小盆栽，每日限量150份，送完為止。鼓勵民眾將家中閒置袋子轉化為實際可用的循環資源。

此外，現場亦持續設置二手袋循環箱，提供自由取用與回收，並結合「減塑Easy Life」點數回饋機制，讓不塑購物行為可累積點數兌換現金券，進一步提高參與意願。循環署指出，透過制度設計與誘因搭配，能讓減塑從一時提醒，逐步轉化為日常習慣。

循環署強調，「袋袋箱傳」不只是活動，更是將生活中簡單的節約觀念轉化為可持續運作的循環模式。未來將持續擴大推動據點，串聯更多市場與生活場域，邀請民眾從自備購物袋開始，讓每一次消費都成為支持環境永續的選擇。

塑膠袋 母親節 環境部

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