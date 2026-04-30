母親節前夕採買增 環境部籲「出門帶袋」減少一次性塑膠

「這個袋子還可以用，不要丟。」這句許多人從小聽到大的叮嚀，在母親節前夕有了新的意義。當民眾忙著選購康乃馨與禮品、穿梭市場與花市之際，手中提的不只是心意，也可能是一個又一個即將被丟棄的一次性塑膠袋。環境部資源循環署提醒，在節慶採買增加的同時，不妨記得出門自備購物袋，讓送禮的溫度，也延伸到對環境的體貼。

循環署表示，節慶期間往往是一次性塑膠使用量上升的高峰，「自備、重複、少用」是最直接可行的減量方式。為讓民眾更容易落實，推動「袋袋箱傳」二手袋循環機制，鼓勵將家中乾淨、可重複使用的購物袋重新帶回生活中，透過募集、整理與再利用，讓原本閒置的袋子再次發揮價值，減少對新塑膠袋的依賴。

相關循環模式已於部分市場逐步建立。以建國假日花市為示範場域之一，透過攤商配合與現場宣導，提供二手袋、設置循環箱並推動不塑購物，逐步營造減塑消費環境。統計顯示，不塑購物比例已由推動前約1.5%提升至10%以上，近1個月二手袋使用量達1.2萬個，顯示在便利可及的條件下，重複使用已逐漸成為民眾可實踐的選項。

為進一步提升參與誘因，循環署於母親節檔期推出二手袋募集活動。自5月2～3日及5月9～10日4天，上午10時至下午4時，民眾於建國假日花市至第6區活動攤位捐贈20個乾淨且可使用的二手袋，即可兌換康乃馨或小盆栽，每日限量150份，送完為止。鼓勵民眾將家中閒置袋子轉化為實際可用的循環資源。

此外，現場亦持續設置二手袋循環箱，提供自由取用與回收，並結合「減塑Easy Life」點數回饋機制，讓不塑購物行為可累積點數兌換現金券，進一步提高參與意願。循環署指出，透過制度設計與誘因搭配，能讓減塑從一時提醒，逐步轉化為日常習慣。

循環署強調，「袋袋箱傳」不只是活動，更是將生活中簡單的節約觀念轉化為可持續運作的循環模式。未來將持續擴大推動據點，串聯更多市場與生活場域，邀請民眾從自備購物袋開始，讓每一次消費都成為支持環境永續的選擇。