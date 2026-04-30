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世界和平會慈善巡演助弱勢童 盼各界共襄盛舉

聯合報／ 教育事業部
世界和平會連續21年舉辦兒童戲劇慈善公演，號召社會大眾關注「受飢兒」議題，致力改善弱勢孩童的生活與學習品質，讓他們遠離「餓」夢。圖／世界和平會提供
世界和平會連續21年舉辦兒童戲劇慈善公演，號召社會大眾關注「受飢兒」議題，致力改善弱勢孩童的生活與學習品質，讓他們遠離「餓」夢。圖／世界和平會提供

世界和平會的年度兒童戲劇慈善公演，今年推出經典故事《塞翁失馬》，透過生動演出引導觀眾思考人生得失，傳遞「逆境中仍有希望」的信念，也呼應當前經濟壓力下弱勢家庭的處境，期待透過戲劇感染力，邀大眾伸出援手，為這些家庭的孩子撐起未來。

世界和平會指出，中東局勢持續緊張帶動全球物價攀升，一頓平凡飯菜對貧困家庭已成沉重負擔。將至的暑假，對全台158,657名中低收入戶學童來說，這將失去學校營養午餐支持、甚至可能要獨自面對飢餓與焦慮的日子。

紋紋四歲時跟著離婚母親離鄉背井，看著身心障礙的母親辛苦撐家，懂事的她雖貼心陪伴，卻因長期忍受飢餓上學，眼神充滿恐懼與不安。直到學校老師聯繫世界和平會後，獲得穩定的營養早餐與食物箱支援，填飽了肚子，也點亮了她的心，從畏縮轉為自信，課業進步且樂於交友。

世界和平會表示，及時的愛與陪伴，能讓孩子在逆境中勇敢前行。為此，和平會連續21年與九歌兒童劇團合作舉辦兒童戲劇慈善公演，號召社會大眾關注「受飢兒」議題，致力改善弱勢孩童的生活與學習品質，讓他們遠離「餓」夢。

今年的慈善公演將於全國演出16場，5月2日將在台北市立大學中正堂演出。世界和平會邀請企業、團體及社會大眾踴躍參與，不論是購票入場支持或直接捐助餐費，都能實質幫助弱勢學童在暑假期間免於三餐煩惱。更多演出資訊可電洽世界和平會或至官網查詢，電話：(02)2552-8828，網址：https://www.worldpeace.org.tw/

世界和平會連續21年舉辦兒童戲劇慈善公演，盼大眾伸出援手，為孩子撐起未來。圖為《塞翁失馬》日前在台中霧峰林家宮保第首演照。圖／世界和平會提供
世界和平會連續21年舉辦兒童戲劇慈善公演，盼大眾伸出援手，為孩子撐起未來。圖為《塞翁失馬》日前在台中霧峰林家宮保第首演照。圖／世界和平會提供

世界和平會連續21年舉辦兒童戲劇慈善公演，盼大眾伸出援手，為孩子撐起未來。圖為《塞翁失馬》日前在台中霧峰林家宮保第首演照。圖／世界和平會提供
世界和平會連續21年舉辦兒童戲劇慈善公演，盼大眾伸出援手，為孩子撐起未來。圖為《塞翁失馬》日前在台中霧峰林家宮保第首演照。圖／世界和平會提供

世界和平會連續21年舉辦兒童戲劇慈善公演，盼大眾伸出援手，為孩子撐起未來。圖為《塞翁失馬》日前在台中霧峰林家宮保第首演照。圖／世界和平會提供
世界和平會連續21年舉辦兒童戲劇慈善公演，盼大眾伸出援手，為孩子撐起未來。圖為《塞翁失馬》日前在台中霧峰林家宮保第首演照。圖／世界和平會提供

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