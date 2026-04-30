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高雄男子拔牙後劇烈頭痛、視線重影 就醫竟是惡性腫瘤作怪

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄秀傳醫院收治一名拔牙後頭痛病患，經深入追查發現，患者竟是罹患鼻咽癌，醫師提醒，若出現頭痛、視力異常及臉部麻木等病徵要注意。圖／院方提供
高雄秀傳醫院收治一名拔牙後頭痛病患，經深入追查發現，患者竟是罹患鼻咽癌，醫師提醒，若出現頭痛、視力異常及臉部麻木等病徵要注意。圖／院方提供

高雄市28歲梁姓男子拔牙約一個月後劇烈頭痛，左眼至耳部有壓迫及疼痛感，起初以為拔牙後遺症接受抗生素治療未改善，經高雄秀傳醫院跨科會診發現，患者罹患鼻咽癌。醫師提醒，鼻咽癌早期症狀往往不典型，可能出現頭痛、鼻竇炎或牙痛，容易被忽略或誤判。

梁姓病患沒有慢性病史，拔牙後才開始頭痛，接受抗生素治療後持續惡化，就診前一周出現左眼複視（視物重影）。高雄秀傳醫院安排腦部電腦斷層檢查，初判為左側蝶竇鼻竇炎，轉耳鼻喉科收治住院觀察。

神經內科醫師許書瑜發現，患者出現「疼痛性眼肌麻痺」、左側外旋神經麻痺、顏面感覺異常，甚至合併霍納氏症候群，顯示病灶可能已影響顱內重要結構。

透過核磁共振（MRI）檢查，發現左側鼻咽部有一處約2.5×4.2公分的顯影腫瘤，已延伸並侵犯海綿竇，造成蝶骨破壞，臨床高度懷疑為惡性腫瘤。後續經病理切片檢查，最終確診為鼻咽癌，由醫療團隊安排進一步治療計畫。

許書瑜指出，此案例關鍵在於「海綿竇症候群」的典型表現，海綿竇位於顱底，是多條重要腦神經與血管通過的區域，一旦受到感染、腫瘤或血管病變影響，便可能導致複視、眼球運動障礙、眼痛、眼瞼下垂，甚至顏面麻木等症狀。臨床常見原因包含感染性血栓、腫瘤侵犯、血管異常或發炎性疾病。

許提醒，鼻咽癌早期症狀往往不典型，若出現頭痛型態改變或持續惡化、視力異常（如複視）、眼皮下垂、臉部麻木等，當症狀涉及神經系統時，應及早尋求神經內科專科醫師找出病因，以把握治療黃金期。

癌症 頭痛 高雄

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