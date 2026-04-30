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男大生害高鐵運輸高峰誤點 靜宜大學：相關單位未提供進一步資料

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣高速鐵路內部使用之無線電對講機，清明連假深夜時段發出緊急訊號，造成4列次車輛緊急停車，影響高鐵台中路段列車正常運行達20分鐘，警方在林姓學生住處查扣無線電等工具。圖／警方提供
台灣高速鐵路內部使用之無線電對講機，清明連假深夜時段發出緊急訊號，造成4列次車輛緊急停車，影響高鐵台中路段列車正常運行達20分鐘，警方在林姓學生住處查扣無線電等工具。圖／警方提供

台灣高速鐵路內部使用之無線電對講機，清明連假深夜時段發出緊急訊號，造成4列次車輛緊急停車，影響高鐵台中路段列車正常運行達20分鐘，警方在林姓學生住處查扣無線電等工具，傳出該學生就讀靜宜大學，校方今天表示，靜宜大學已主動向警方了解情況，因案件已進入司法程序，相關單位未提供進一步資料。

靜宜大學今天說明，有關媒體報導相關事件，靜宜大學已主動向警方了解情況，惟因案件已進入司法程序，相關單位未提供進一步資料。靜宜大學表示，將持續關注事件發展，並配合相關單位辦理後續事宜。

鐵路警察局獲報後，立即與刑事警察局組成專案小組，清查發現該發訊之無線電對講機係遭盜接使用，經調閱相關數位足跡及監視器影像，迅速鎖定林姓犯嫌並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，4月28日下午至林嫌位於台中及桃園兩處住居所搜索查扣無線電對講機合計11台，全案依違反鐵路法等罪，移送桃園地方檢察署偵辦。

台中 靜宜大學 高鐵 大學生

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